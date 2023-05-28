جماهير الاتحاد : حققنا دوري استثنائي أشركنا في العالمية

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أعربت جماهير الاتحاد عن سعادتها الكبيرة بتتويج ناديها بلقب دوري روشن أمس بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية دون رد في الجولة الـ29.
ودشنت جماهير العميد وسمًا في “تويتر” قبل قليل بعنوان “الدوري الاستثنائي العالمي” حيث أعربوا عن سعادتهم بالفوز بالدوري الذي مكنهم من المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 الذي ينطلق ديسمبر المقبل في السعودية.
وفي وقت سابق، علق كل من سامي الجابر وفهد الهريفي نجمي الهلال والنصر السابقين على تتويج نادي الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/ 2023.
وقال سامي الجابر عبر حسابه في “تويتر”: “مبروك لـ العميد وجماهيره تحقيق بطولة دوري روشن لقب مستحق، مبروك للرئيس أنمار الحائلي والأخ أحمد كعكي عملوا وصبروا ونالوا، عودة العميد ستجعل المنافسة في قادم المواسم أكثر إثارة”.
أما فهد الهريفي نجم النصر السابق فقال: “ألف مبروك يا عميد، تستاهلون بطولة الدوري بعد غياب طويل، يستحق جمهور هذا النادي الفرحة الكبيرة، هارد لك للنصر وجمهوره العاشق”.