جماهير الاتحاد في مصر تحتفل بالتتويج بـ دوري روشن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتفال مجموعة من جماهير نادي الاتحاد في مصر بعد تحقيق العميد للقب دوري روشن السعودي للمحترفين أول أمس السبت، بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية دون رد في الجولة الـ 29.

احتفالية بتحقيق اللقب

وظهرت جماهير العميد وهي تردد نشيد النادي بعد نهاية مباراة الفيحاء، معربين عن سعادتهم بتحقيق اللقب بعد غياب دام 14 عامًا.

وسوف يشارك العميد في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في السعودية في ديسمبر المقبل.