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بعد عقد مقارنة بينه وبين سالم الدوسري

جماهير الاتحاد: محمد نور لا يُقارن

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٧ مساءً
جماهير الاتحاد: محمد نور لا يُقارن
المواطن - فريق التحرير

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ردت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد على المقارنة التي عُقدت مؤخرًا بين سالم الدوسري نجم الهلال ومحمد نور أسطورة نادي الاتحاد السابق.

اعتراض جماهيري

وكان البعض من جمهور نادي الهلال تحدث عن أن سالم الدوسري أفضل من نور من حيث التتويج بالبطولات وتسجيل الأهداف الحاسمة، لتعترض فئات كبيرة من جماهير العميد على المقارنة.

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وتداولت جماهير الاتحاد اسم محمد نور الذي شهد تفاعلًا كبيرًا في الساعات الأخيرة في موقع “تويتر” في المملكة حيث أكدوا أن نور لا يقارن مع أي لاعب بمركزه خاصة أن نور عُرف عنه المهارة والروح القتالية وقدرته على تغيير مسار المباراة لمصلحة نادي الاتحاد مع ثباته الانفعالي وعدم حصوله على بطاقات حمراء في المباريات المهمة للاتحاد، عكس سالم الدوسري الذي تعرض للطرد في نهائي دوري أبطال آسيا 2017 أمام أوراوا الياباني وتلقى البطاقة الحمراء أيضًا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022 ضد نادي أوراوا أيضًا مساء السبت الماضي.

محمد نور
محمد نور

ألقاب محمد نور

وحقق نور مع الاتحاد 7 بطولات في الدوري السعودي، و 3 بطولات في كأس ولي العهد، ولقبين في بطولة كأس الاتحاد السعودي، ولقبًا وحيدًا في دوري أبطال العرب، ولقبًا وحيدًا في كأس الخليج للأندية، وبطولة واحدة في كأس الملك ولقبين في دوري أبطال آسيا، بجانب الفوز ببطولة كأس الكؤوس الآسيوية مرة واحدة، ليفوز نور مع نادي الاتحاد بـ 20 بطولة.

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