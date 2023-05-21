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اللاعب الكاميروني غادر النصر وعاد إلى بيشكتاش التركي

جماهير النصر تنتقد إدارة آل معمر بسبب هدف لـ فينسينت أبو بكر

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
جماهير النصر تنتقد إدارة آل معمر بسبب هدف لـ فينسينت أبو بكر
المواطن - فريق التحرير

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انتقدت فئات عريضة من جماهير النصر، إدارة مسلي آل معمر بعد رحيل اللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر عن الفريق وانضمامه لنادي بيشكتاش التركي في يناير الماضي.

وسجل أبو بكر صاحب الـ31 عامًا هدفًا رائعًا في شباك نادي أضنة ديمر سبور في الجولة الـ35 من الدوري التركي اليوم الأحد، مما جعل الجماهير تتحسر على رحيله عن صفوف النصر، بسبب معاناة أصفر الرياض هجوميًّا خلال الفترة الحالية.

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رحيل فينسينت أبو بكر

وأبدت جماهير أصفر الرياض اندهاشها من اتخاذ إدارة مسلي آل معمر قرارًا برحيل أبو بكر، مضيفين أن خسارته لنادي بيشكتاش أثرت بالسلب على النصر.

وكان أبو بكر رحل عن النصر في فترة الانتقالات الشتوية مطلع العام الحالي، وذلك بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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