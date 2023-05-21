إطلاق الهوية الإعلامية لموسم الحج 1444هـ تحت شعار أذن بالناس نسبة نجاح عمليات الرباط الصليبي في السعودية 100% الدوام عبر منصة مدرستي في وادي الدواسر غدًا جماهير النصر تنتقد إدارة آل معمر بسبب هدف لـ فينسينت أبو بكر فتح تحقيق حول تسمم 200 جندي إسرائيلي الملك سلمان وولي العهد يعزيان حاكم رأس الخيمة إلزام مقاولين مخالفين للشروط بإعادة السفلتة في عنيزة أنشيلوتي يهاجم رابطة الدوري الإسباني بعد مضايقة فينيسيوس جونيور مدى صحة وسلامة الأغذية في الفنادق وصالات الأفراح نجم باريس سان جيرمان يقرب ميسي من الهلال
انتقدت فئات عريضة من جماهير النصر، إدارة مسلي آل معمر بعد رحيل اللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر عن الفريق وانضمامه لنادي بيشكتاش التركي في يناير الماضي.
وسجل أبو بكر صاحب الـ31 عامًا هدفًا رائعًا في شباك نادي أضنة ديمر سبور في الجولة الـ35 من الدوري التركي اليوم الأحد، مما جعل الجماهير تتحسر على رحيله عن صفوف النصر، بسبب معاناة أصفر الرياض هجوميًّا خلال الفترة الحالية.
وأبدت جماهير أصفر الرياض اندهاشها من اتخاذ إدارة مسلي آل معمر قرارًا برحيل أبو بكر، مضيفين أن خسارته لنادي بيشكتاش أثرت بالسلب على النصر.
وكان أبو بكر رحل عن النصر في فترة الانتقالات الشتوية مطلع العام الحالي، وذلك بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.