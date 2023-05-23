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في شباك النصر

جوانكا يعزز من تقدم الشباب بالهدف الثاني

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
جوانكا يعزز من تقدم الشباب بالهدف الثاني
المواطن - فريق التحرير

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نجح الأرجنتيني كريستيان جوانكا في إحراز الهدف الثاني لـ الشباب في شباك النصر، وذلك خلال المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين في الجولة الـ28 من بطولة دوري روشن.

وسجل جوانكا الهدف الثاني في الدقيقة الـ40 من تصويبة قوية لم ينجح الأرجنتيني روسي حارس النصر في التعامل معها.

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