جوانكا يعزز من تقدم الشباب بالهدف الثاني

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نجح الأرجنتيني كريستيان جوانكا في إحراز الهدف الثاني لـ الشباب في شباك النصر، وذلك خلال المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين في الجولة الـ28 من بطولة دوري روشن.
وسجل جوانكا الهدف الثاني في الدقيقة الـ40 من تصويبة قوية لم ينجح الأرجنتيني روسي حارس النصر في التعامل معها.
هدددددف!⚽
د40' الهدف الثاني لـ #الشباب عن طريق جوانكا
النصر 0 × 2 الشباب#النصر_الشباب | #SSC pic.twitter.com/Y3vTSqtfbA
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 23, 2023