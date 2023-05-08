حذف حسابات تويتر الغير نشطة

تعتزم منصة التواصل الاجتماعي تويتر حذف الحسابات التي ظلت غير نشطة لعدة سنوات.

كل 30 يومًا

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك: إن المستخدمين على منصة التدوينات الصغيرة قد يشهدون انخفاضًا في عدد المتابعين.

وبحسب سياسة تويتر، يتعين على المستخدمين تسجيل الدخول على حساباتهم مرة واحدة على الأقل كل 30 يومًا؛ لتجنب الحذف نهائيًّا لأنها ظلت غير نشطة لفترة طويلة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، هدد ماسك بإعادة منح حساب الإذاعة الوطنية العامة إلى شركة أخرى بعد أن توقفت عن نشر محتوى على حساباتها الرسمية البالغة 52 احتجاجًا على علامة لتويتر أشارت ضمنًا إلى تدخل الحكومة في محتواها التحريري.

العلامة الزرقاء

وحذفت تويتر الشهر الماضي العلامة الزرقاء للتحقق من الحسابات من الملف الشخصي لآلاف الأشخاص، ومن بينهم مشاهير وصحافيون وسياسيون بارزون.

وجعل ماسك التحقق من الحسابات بالعلامة الزرقاء باشتراك، في خطوة قال: إنها ستعالج مشكلة الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي.