Icon

حذف حسابات تويتر الغير نشطة Icon عبدالرحمن البيشي يحضر مباراة النصر والخليج Icon مقيم يخبئ 10,437 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان Icon فايز المالكي مع ضبطيات المخدرات ويوجه رسالة Icon اكتشاف لغة خاصة بين الفيلة ولقطات توثق ذلك Icon دونيس يغيب عن مران الفتح استعدادًا للفيحاء Icon كوكب يصطدم بأحد النجوم Icon قصة مواطنة تبرعت بالخلايا الجذعية وأنهت معاناة شقيقها Icon فولهام يتجاوز ليستر سيتي بخماسية Icon تصادم وشيك بين طائرتين روسية وبولندية والناتو يتأهب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
يجب الدخول مرة كل 30 يومًا لتجنب الحذف

حذف حسابات تويتر الغير نشطة

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ مساءً
حذف حسابات تويتر الغير نشطة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعتزم منصة التواصل الاجتماعي تويتر حذف الحسابات التي ظلت غير نشطة لعدة سنوات.

 كل 30 يومًا

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك: إن المستخدمين على منصة التدوينات الصغيرة قد يشهدون انخفاضًا في عدد المتابعين.

قد يهمّك أيضاً
لحظة دخول مسلح مولاً تجاريًا في تكساس وإصابة العشرات

لحظة دخول مسلح مولاً تجاريًا في تكساس وإصابة العشرات

حرس الحدود يواصل تقديم الدعم الأمني والتنظيمي لعمليات الإجلاء

حرس الحدود يواصل تقديم الدعم الأمني والتنظيمي لعمليات الإجلاء

وبحسب سياسة تويتر، يتعين على المستخدمين تسجيل الدخول على حساباتهم مرة واحدة على الأقل كل 30 يومًا؛ لتجنب الحذف نهائيًّا لأنها ظلت غير نشطة لفترة طويلة.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 164 ألف قرص من الإمفيتامين بالقويعية

ضبط 164 ألف قرص من الإمفيتامين بالقويعية

صندوق هدف يطلق منتج دعم النقل لذوي الإعاقة الذكور

صندوق هدف يطلق منتج دعم النقل لذوي الإعاقة الذكور

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، هدد ماسك بإعادة منح حساب الإذاعة الوطنية العامة إلى شركة أخرى بعد أن توقفت عن نشر محتوى على حساباتها الرسمية البالغة 52 احتجاجًا على علامة لتويتر أشارت ضمنًا إلى تدخل الحكومة في محتواها التحريري.

العلامة الزرقاء

وحذفت تويتر الشهر الماضي العلامة الزرقاء للتحقق من الحسابات من الملف الشخصي لآلاف الأشخاص، ومن بينهم مشاهير وصحافيون وسياسيون بارزون.

وجعل ماسك التحقق من الحسابات بالعلامة الزرقاء باشتراك، في خطوة قال: إنها ستعالج مشكلة الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال
السعودية اليوم

تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال

السعودية اليوم
ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا من المواد الغذائية بالرياض
السعودية اليوم

ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا...

السعودية اليوم
سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا
الرياضة

سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في...

الرياضة
الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له باحتجاز السفير التركي
آخر الاخبار

الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له...

آخر الاخبار
إحباط تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بـ عسير
أخبار أمنية

إحباط تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بـ...

أخبار أمنية
‏وصول رعايا من الصين والهند قادمين من السودان إلى جدة
السعودية اليوم

‏وصول رعايا من الصين والهند قادمين من...

السعودية اليوم
وصول 3 طرود مشبوهة للسفارة الفنلندية بموسكو
العالم

وصول 3 طرود مشبوهة للسفارة الفنلندية بموسكو

العالم
تراجع صفقات شراء الأراضي السكنية بالرياض بنسبة 81%
السعودية اليوم

تراجع صفقات شراء الأراضي السكنية بالرياض بنسبة...

السعودية اليوم