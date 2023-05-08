حذف حسابات تويتر الغير نشطة عبدالرحمن البيشي يحضر مباراة النصر والخليج مقيم يخبئ 10,437 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان فايز المالكي مع ضبطيات المخدرات ويوجه رسالة اكتشاف لغة خاصة بين الفيلة ولقطات توثق ذلك دونيس يغيب عن مران الفتح استعدادًا للفيحاء كوكب يصطدم بأحد النجوم قصة مواطنة تبرعت بالخلايا الجذعية وأنهت معاناة شقيقها فولهام يتجاوز ليستر سيتي بخماسية تصادم وشيك بين طائرتين روسية وبولندية والناتو يتأهب
تعتزم منصة التواصل الاجتماعي تويتر حذف الحسابات التي ظلت غير نشطة لعدة سنوات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك: إن المستخدمين على منصة التدوينات الصغيرة قد يشهدون انخفاضًا في عدد المتابعين.
وبحسب سياسة تويتر، يتعين على المستخدمين تسجيل الدخول على حساباتهم مرة واحدة على الأقل كل 30 يومًا؛ لتجنب الحذف نهائيًّا لأنها ظلت غير نشطة لفترة طويلة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، هدد ماسك بإعادة منح حساب الإذاعة الوطنية العامة إلى شركة أخرى بعد أن توقفت عن نشر محتوى على حساباتها الرسمية البالغة 52 احتجاجًا على علامة لتويتر أشارت ضمنًا إلى تدخل الحكومة في محتواها التحريري.
وحذفت تويتر الشهر الماضي العلامة الزرقاء للتحقق من الحسابات من الملف الشخصي لآلاف الأشخاص، ومن بينهم مشاهير وصحافيون وسياسيون بارزون.
وجعل ماسك التحقق من الحسابات بالعلامة الزرقاء باشتراك، في خطوة قال: إنها ستعالج مشكلة الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي.