حساب الوحدة عن منير المحمدي: خلى الكل حيران !

عودة المحادثات التجارية بين الصين وواشنطن الأسبوع المقبل الزمالك يهزم أسوان بهدف نظيف وزير الطاقة: السعودية تنسق مع دول أوبك بلس لاستقرار أسعار البترول عالميًّا ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة الـ27 اشتعال النيران في السفارة المصرية بليبيا القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية خالد الغامدي: وجود أشباه اللاعبين في الشباب سببه عدم الدعم ! النواب الأمريكي يتوقع انفراجة بشأن سقف الدين عبدالله بن بندر يرعى حفل تخرج كلية الملك خالد العسكرية خسارة ريال مدريد برباعية تضع بنزيما في أزمة
أشاد الحساب الرسمي لنادي الوحدة في “تويتر” بقدرات الحارس المغربي منير المحمدي، وذلك بعد أن قاد فريقه للفوز على الشباب اليوم الخميس بهدف دون رد في الجولة الـ27 من دوري روشن.
ونشر حساب النادي عبر “تويتر” صورة للحارس المغربي معلقًا عليها: “جنن كل الناس، خلى الكل حيران”.
وأشادت جماهير الوحدة بأداء الحارس المغربي حيث وُصف بأنه بطولي بعد أن عرض مقطع فيديو تألق المحمدي وهو يمنع الشباب من إحراز 3 أهداف في لعبة واحدة بعدما تصدى للكرة 3 مرات خلال أقل من دقيقة.
وفي الشوط الأول، استغل اللاعب الفرنسي عبدالكريم يودا خطأ في التمرير من أحد لاعبي الشباب ليسدد الكرة معلنًا تقدم الوحدة في النتيجة في الدقيقة الـ13.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الوحدة بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، حافظ الوحدة على تفوقه ليفوز بهدف ويُصبح رصيده 29 نقطة في المركز الـ13، أما الليث فيتواجد في المركز الثالث برصيد 53 نقطة بعد خسارته.
فرص شبابية خطيرة.. يتألق منير محمدي بالتصدي لها 🧤
#الشباب_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/O7LYDu2bCu
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 18, 2023
جنن كل الناس
خلى الكل حيران 🧤#الوحدة#الوحدة_الشباب pic.twitter.com/HpKsCS9h5i
— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) May 18, 2023