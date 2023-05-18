حساب الوحدة عن منير المحمدي: خلى الكل حيران !

أشاد الحساب الرسمي لنادي الوحدة في “تويتر” بقدرات الحارس المغربي منير المحمدي، وذلك بعد أن قاد فريقه للفوز على الشباب اليوم الخميس بهدف دون رد في الجولة الـ27 من دوري روشن.

أداء بطولي من منير المحمدي

ونشر حساب النادي عبر “تويتر” صورة للحارس المغربي معلقًا عليها: “جنن كل الناس، خلى الكل حيران”.

وأشادت جماهير الوحدة بأداء الحارس المغربي حيث وُصف بأنه بطولي بعد أن عرض مقطع فيديو تألق المحمدي وهو يمنع الشباب من إحراز 3 أهداف في لعبة واحدة بعدما تصدى للكرة 3 مرات خلال أقل من دقيقة.

وفي الشوط الأول، استغل اللاعب الفرنسي عبدالكريم يودا خطأ في التمرير من أحد لاعبي الشباب ليسدد الكرة معلنًا تقدم الوحدة في النتيجة في الدقيقة الـ13.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الوحدة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حافظ الوحدة على تفوقه ليفوز بهدف ويُصبح رصيده 29 نقطة في المركز الـ13، أما الليث فيتواجد في المركز الثالث برصيد 53 نقطة بعد خسارته.