حضور لافت لزوجتي بايدن وزيلينسكي خلال مراسم التتويج القبض على مقيم ومخالف ومواطن لترويجهم المواد المخدرة تحطم مقاتلة إف-16 أمريكية في كوريا الجنوبية أوراوا يتوج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب الهلال خصم أردوغان يتفوق عليه في استطلاعات الرأي اعتقال زعيم حركة مناهضة للملكية خلال مراسم التتويج تشارلز الثالث يؤدي القسم ملكًا لبريطانيا وظائف بـ شركة روابي القابضة للنفط والغاز الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف نواف شكر الله: ركلة جزاء غير محتسبة لـ الهلال بالشوط الأول
حضرت جيل بايدن وأولينا زيلينسكا، زوجتا الرئيسين الأمريكي جو بايدن والأوكراني فولودمير زيلينسكي تواليا، مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا.
ووفقاً لوسائل إعلام بريطانية، فقد شُهدت الاثتنان وهما تجلسان متجاورتين، ومنخرطتين في حديث جانبي بدت فيه معالم الود بشكل كبير.
كما وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزوجته بريجيت ماكرون، لحضور مراسم التتويج.
وتستمر الفعاليات على مدار ثلاثة أيام، يدشنها موكب الملك الذي سيتوجه إلى ويستمنستر من قصر باكنجهام، على أن يبدأ الاحتفال الرسمي عند الساعة 11,00 (بالتوقيت المحلي) تحت إشراف كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للكنيسة الأنجليكانية.
ويعكس الاحتفال، الذي ستتخلله موسيقى كلاسيكية ومؤلفات موسيقية أكثر حداثة، دور الملك اليوم والتطلع إلى المستقبل، مع التجذر في التقاليد والعظمة التاريخية، حسبما أفاد القصر.