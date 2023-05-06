حضور لافت لزوجتي بايدن وزيلينسكي خلال مراسم التتويج

حضرت جيل بايدن وأولينا زيلينسكا، زوجتا الرئيسين الأمريكي جو بايدن والأوكراني فولودمير زيلينسكي تواليا، مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا.

تجلسان متجاورتين

ووفقاً لوسائل إعلام بريطانية، فقد شُهدت الاثتنان وهما تجلسان متجاورتين، ومنخرطتين في حديث جانبي بدت فيه معالم الود بشكل كبير.

كما وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزوجته بريجيت ماكرون، لحضور مراسم التتويج.

ثلاثة أيام

وتستمر الفعاليات على مدار ثلاثة أيام، يدشنها موكب الملك الذي سيتوجه إلى ويستمنستر من قصر باكنجهام، على أن يبدأ الاحتفال الرسمي عند الساعة 11,00 (بالتوقيت المحلي) تحت إشراف كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للكنيسة الأنجليكانية.

ويعكس الاحتفال، الذي ستتخلله موسيقى كلاسيكية ومؤلفات موسيقية أكثر حداثة، دور الملك اليوم والتطلع إلى المستقبل، مع التجذر في التقاليد والعظمة التاريخية، حسبما أفاد القصر.