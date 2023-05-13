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حقيقة عودة نيمار إلى برشلونة

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
حقيقة عودة نيمار إلى برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بات قريبًا من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نيمار يقترب من الرحيل

وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو عبر قناته على “يوتيوب”: “ما يمكننا قوله في الوقت الحالي إن باريس ناقش داخليًا رحيل نيمار المحتمل وهو أمر مطروح هذا الصيف”.

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وأضاف: “يبدو أنها المرة الأولى التي يكون خلالها النجم البرازيلي مطروحًا للبيع منذ انضمامه إلى باريس. هناك فرصة سانحة لرحيله.. لكن أين سيذهب؟.. لا شيء واضح حتى الآن”.

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نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @neymarjr

وتابع: “ليس هناك أي شيء متقدم بشأن عودة نيمار إلى برشلونة، ولن يتم اتخاذ قرار بشأن أي شيء هذا الأسبوع، أو الأسبوع المقبل، سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكن اللاعب من اتخاذ هذه الخطوة المحتملة (العودة إلى برشلونة)”.

واختتم خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا حديثه قائلًا: “يعد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حلاً مثيرًا لمستقبل النجم البرازيلي؛ لأنه قد يكون فرصة لبعض الأندية”.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @PSG_arab

الانضمام لباريس في صفقة تاريخية

وكان نيمار قد انتقل من سانتوس إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في صيف عام 2013، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 في صفقة هي الأغلى في التاريخ بـ222 مليون يورو، وينتهي عقده في 2027.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @neymarjr

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