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عقب مباراة الهلال والاتحاد أمس

حقيقة مشادة عبد الرزاق حمد الله مع أحد الإعلاميين

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
حقيقة مشادة عبد الرزاق حمد الله مع أحد الإعلاميين
المواطن - فريق التحرير

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كشف الإعلامي نجيب الجداوي المقرب من نادي الاتحاد، حقيقة دخول المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم الاتحاد في مشادة مع أحد الإعلاميين بعد مباراة الهلال والاتحاد أمس في دوري روشن السعودي.

عبد الرزاق حمد الله

وكانت الجماهير تداولت عبر موقع “تويتر مقطع فيديو لأحد الإعلاميين وهو ينفعل ويوجه كلمات غاضبة في اتجاه خروج حمد الله من ملعب الملز.

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وقال الجداوي عبر حسابه في “تويتر”: إن كل ما تردد حول وجود مشادة بين عبد الرزاق حمد الله وأحد الإعلاميين غير صحيح، مضيفًا أن المشادة كانت بين أحد الإعلاميين وأحد منظمي مباراة الهلال والاتحاد.

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وفي سياق آخر، دافعت جماهير نادي الاتحاد عن المدافع المصري أحمد حجازي، وذلك بعد الانتقاد الساخر من قبل بعض جماهير الهلال على أداء اللاعب في مباريات الاتحاد والهلال الأخيرة.

أحمد حجازي - الهلال والاتحاد

الدفاع عن حجازي

ونشر حساب “مدرج الهلال” عبر “تويتر” مجموعة من الصور لـ أحمد حجازي وهو يتسبب في أهداف لنادي الهلال قائلًا عنه: “في آخر 7 أهداف سجلها الهلال ضد الاتحاد، تسبب أفضل مدافع في تاريخ الاتحاد في 4 أهداف منها، جسر”.

وعلى الفور انتقد جمهور الهلال بشكل ساخر أداء المدافع المصري، لترد جماهير الاتحاد مدافعة عن اللاعب المصري بأن الأخير كان مساهمًا في فوز العميد بلقب كأس السوبر السعودي.

وذكر البعض من جمهور نادي الاتحاد ساخرًا، الأهداف التي تسبب فيها علي البليهي والبيروفي أندري كاريلو في مباراتي الهلال ضد أوراوا الياباني ضمن مرحلتي الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال آسيا 2022، حيث كلفت الأزرق خسارة اللقب الآسيوي.

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