حمد بن خليفة رئيسًا لاتحاد كأس الخليج العربي حتى 2027

فاز الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بولاية جديدة في منصبه بالتزكية، ليستمر حتى عام 2027.

عمومية اتحاد كأس الخليج العربي

وعُقد، اليوم الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج العربي في العاصمة القطرية الدوحة، وتم تزكية حمد بن خليفة رئيسًا، بجانب تزكية سالم بن سعيد الوهيبي نائبًا للرئيس لولاية جديدة.

وكان حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، قد تمت إعادة انتخابه في مايو من عام 2019، قبل أن يتم تزكيته اليوم.

بن خليفة سعيد بالثقة

ومن جانبه، أعرب حمد بن خليفة، عن سعادته بالثقة التي حاز عليها من قبل الاتحادات الأعضاء لقيادة دفة الكرة الخليجية منذ لحظة تأسيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الذي أبصر النور في العام 2016.

وأضاف: “المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا لاسيما بعد أن تم تعديل النظام الأساسي لاتحاد كأس الخليج العربي، وعلى ضوء هذه التعديلات سيتم استحداث بطولات مختلفة تنضوي تحت مظلة الاتحاد”.

وتابع حمد بن خليفة خلال تصريحاته عبر موقع الاتحاد الرسمي، قائلًا: “وهناك العديد من الأفكار التي يتم دراستها على مستوى بطولات الأندية والفئات السنية التي نولي لها اهتمامًا كبيرًا”.

جدير بالذكر أن اتحاد كأس الخليج لكرة القدم برئاسة حمد بن خليفة أشرف على تنظيم آخر نسختين من بطولة كأس الخليج العربي، حيث أقيمت الأولى في قطر 2019، والثانية كانت في العراق بداية العام الحالي.