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بعد تزكيته من الجمعية العمومية

حمد بن خليفة رئيسًا لاتحاد كأس الخليج العربي حتى 2027

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٩ مساءً
حمد بن خليفة رئيسًا لاتحاد كأس الخليج العربي حتى 2027
المواطن - فريق التحرير

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فاز الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بولاية جديدة في منصبه بالتزكية، ليستمر حتى عام 2027.

عمومية اتحاد كأس الخليج العربي

وعُقد، اليوم الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج العربي في العاصمة القطرية الدوحة، وتم تزكية حمد بن خليفة رئيسًا، بجانب تزكية سالم بن سعيد الوهيبي نائبًا للرئيس لولاية جديدة.

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وكان حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، قد تمت إعادة انتخابه في مايو من عام 2019، قبل أن يتم تزكيته اليوم.

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اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم
جانب من الجمعية العمومية – المصدر @AGCFF

بن خليفة سعيد بالثقة

ومن جانبه، أعرب حمد بن خليفة، عن سعادته بالثقة التي حاز عليها من قبل الاتحادات الأعضاء لقيادة دفة الكرة الخليجية منذ لحظة تأسيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الذي أبصر النور في العام 2016.

وأضاف: “المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا لاسيما بعد أن تم تعديل النظام الأساسي لاتحاد كأس الخليج العربي، وعلى ضوء هذه التعديلات سيتم استحداث بطولات مختلفة تنضوي تحت مظلة الاتحاد”.

اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم
جانب من الحضور – المصدر @AGCFF

وتابع حمد بن خليفة خلال تصريحاته عبر موقع الاتحاد الرسمي، قائلًا: “وهناك العديد من الأفكار التي يتم دراستها على مستوى بطولات الأندية والفئات السنية التي نولي لها اهتمامًا كبيرًا”.

جدير بالذكر أن اتحاد كأس الخليج لكرة القدم برئاسة حمد بن خليفة أشرف على تنظيم آخر نسختين من بطولة كأس الخليج العربي، حيث أقيمت الأولى في قطر 2019، والثانية كانت في العراق بداية العام الحالي.

اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم
جانب من الجمعية العمومية – المصدر @AGCFF

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