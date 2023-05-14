حي الملك سلمان يستهدف تعزيز الاستدامة وأنسنة المشهد الحضري

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن إطلاق مسمى “حي الملك سلمان” على حيّي “الواحة” و”صلاح الدين” وتطويرهما، وذلك تقديرًا وعرفانًا لأكثر من 5 عقود قضاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في إمارة منطقة الرياض وتطويرها.

مستهدفات المشروع

ويُعد تطوير الحي رافدًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى أن تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم، حيث يعمل المشروع على تحقيق عدد من المستهدفات منها ما يلي:

رفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية.

تعزيز الاستدامة الشاملة في الحي لرفع معدلات جودة الحياة.

إيجاد بيئة عمرانية تفاعلية تعزز العلاقات الاجتماعية بين السكان.

كما يستهدف توظيف العمارة السلمانية لتكون إحدى المميزات المعمارية داخل الحي

أيضًا يستهدف أنسنة الحي وجمال المشهد الحضري والغطاء النباتي وجودة الحياة.

بالإضافة إلى تسهيل حركة السكان في مختلف مواقع الحي ومرافقه.

اقتصاديات المدن

ويأتي هذا المشروع ضمن المشاريع التطويرية والبيئية داخل مدينة الرياض، والتي تأتي انطلاقًا من إيمان سمو ولي العهد بدور اقتصاديات المدن في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية، والارتقاء بمدينة الرياض ووضعها على خارطة العالم كإحدى أهم العواصم الاقتصادية والسياحية، وامتدادًا لرؤية ومسيرة التنمية في العاصمة، والتي تترجمها أمانة منطقة الرياض في أعمالها، بما سينعكس على تقوية علاقة السكان ببيئتهم وتحسين جودة الحياة في مختلف أحيائها، وذلك تحت مظلة النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة ومدنها وفقًا لرؤية 2030.