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من خلال توظيف العمارة السلمانية في عناصر الحي

حي الملك سلمان يصنع هوية مكانية فريدة ويرفع معدلات جودة الخدمات

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥١ مساءً
حي الملك سلمان يصنع هوية مكانية فريدة ويرفع معدلات جودة الخدمات
المواطن - فريق التحرير

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يأتي إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع حي الملك سلمان امتدادًا لحرصه الكبير ودعمه لتنمية المدن تحقيقًا لتحفيز النمو السكاني والاقتصادي.

حي الملك سلمان

وسيُسهم مشروع تطوير حي الملك سلمان في الارتقاء بجودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، حيث سيكون من الأحياء المؤنسنة لرفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية داخل الحي، كما سيساهم الحي في صناعة هوية مكانية نوعية من خلال توظيف العمارة السلمانية في عناصر الحي.

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وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، أعلن اليوم عن إطلاق مسمى “حي الملك سلمان” على حيّي “الواحة” و ”صلاح الدين” وتطويرهما، وذلك بهدف أنسنة الحي بمسماه الجديد ورفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية وتطويره، وخلق هوية عمرانية ومعمارية للمرافق العامة في الحي منبثقة من العمارة السلمانية ومبادئها، وذلك امتدادًا لحرص سموه الكبير ودعمه لتنمية المدن، وتحقيقًا لتحفيز النمو السكاني والاقتصادي.

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وسيسهم دمج حيي “الواحة” و”صلاح الدين” وتسميتهما بحي ” الملك سلمان” في تطويرهما ومواءمتهما مع مشروع “حديقة الملك سلمان”.

قلب العاصمة

ويقع “حي الملك سلمان” في قلب العاصمة الرياض بمساحة 6.6 كيلومترات مجاورًا لحديقة الملك سلمان، ويُعد تطويره رافدًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى أن تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم، حيث يعمل المشروع على تحقيق عدد من المستهدفات منها؛ رفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية، وتعزيز الاستدامة الشاملة في الحي لرفع معدلات جودة الحياة، وإيجاد بيئة عمرانية تفاعلية تعزز العلاقات الاجتماعية بين السكان.

حي الملك سلمان

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