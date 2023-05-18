خالد الغامدي: وجود أشباه اللاعبين في الشباب سببه عدم الدعم !

علق خالد الغامدي الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي الشباب على خسارة فريقه مساء اليوم الخميس في الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين ضد نادي الوحدة.

وتحدث الغامدي لـ قناة SSC بعد المباراة قائلًا: “الصراحة خالد البلطان رئيس النادي يحمل الفريق فوق رأسه لا يوجد دعم عضو شرف أو أي دعم من نوع آخر، في حين يوجد رؤساء أندية يحملون مزهرية”.

وواصل الغامدي قائلًا: “لو كان خالد البلطان يملك الدعم الصحيح في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لتعاقد النادي مع كبار اللاعبين وكان الدوري أصبح لنا، ولكن عدم وجود دعم جعل النادي يُبقي على أشباه اللاعبين”.

وأضاف: “لا أريد التعليق على من المقصود من أشباه اللاعبين، أنا قلت والإعلام يفسرها بطريقته”.

الشباب ضد الوحدة

وخلال المباراة، وفي الشوط الأول، استغل اللاعب الفرنسي عبدالكريم يودا خطأ في التمرير من أحد لاعبي الشباب ليسدد الكرة معلنًا تقدم الوحدة في النتيجة في الدقيقة الـ13.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الوحدة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حافظ الوحدة على تفوقه ليفوز بهدف ويُصبح رصيده 29 نقطة في المركز الـ13، أما الليث فيتواجد في المركز الثالث برصيد 53 نقطة بعد خسارته.