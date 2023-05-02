خالد عبدالرحمن ألغى متابعة الأسماء المستعارة فذكره الجمهور بمخاوي الليل

عادت ظاهرة الحسابات المزيفة للانتشار بشكل ملحوظ مؤخرًا، على موقع تويتر، حيث شكا العديد من مستخدمي المنصة من ظهورها، كما أدت العملية الفوضوية لانتحال شخصيات بارزة مثل الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، والسناتور الأمريكي الراحل، جون ماكين، فضلًا عن بعض الشخصيات الأقل أهمية.

كما نشر آخرون تغريدات مزيفة على أنها تابعة لحسابات إخبارية تحتوي على معلومات مضللة، وهو ما دفع بعض المشاهير لاتخاذ قرارات صارمة تجاه تلك الظاهرة، ومنهم المطرب خالد عبدالرحمن الذي إلغاء المتابعين على حسابه بموقع تويتر الذين يحملون أسماءً مستعارة.

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وقال خالد عبدالرحمن في تغريدة عبر موقع تويتر: إلى كل المضافين عندي بأسماء مستعارة.. أعتذر منهم لإلغاء المتابعة.. تقبلوا تحياتي.

أثار قرار عبدالرحمن الكثير من الجدل بين متابعيه، بين مؤيد ورافض، حيث قال أحد المتابعين: اذكر الله تراك 20 سنة تكتب قصائد ومسمي نفسك مخاوي الليل، ليرد عليه خالد قائلًا: الجهل شين الله يصلح حالك، وش جاب لجاب.. أشغل عمرك في ما ينفعك، فيما قال مغرد آخر: الله يا الدنيا نسينا مخاوي الليل يا أبو نايف.

بدوره قال سامي فتيني: أحسن ما سويت، كما نصحه أبو راكان بتجاهل التعليقات المسيئة قائلًا: أتمنى إنك ما ترد على أحد مقامك كبير يا خالد.

في السياق ذاته، شارك فارس الحاني بتجربته مع الحسابات المزيفة، حيث قال: حسبي الله عليهم. كثير الحسابات المزيفة تنويه الحساب الملقب مها السديري لا يمت لأسرة السديري إطلاقًا، مضيفًا: أسرة السديري الكرام لم نعهد منهم إلا كل خير هذا ما عهدناه منهم كما أشارت بذلك الأخت الكريمة هيفاء بنت محمد السديري للتنويه والإحاطة.

وكانت هيفاء بنت محمد السديري قد نشرت قبل ذلك تنويهًا بشأن حساب منتحل شخصها، حيث قالت: هذا حال السفلة، عندما تجادلهم أولًا بالحسنى، وتبيان الحقيقة لهم، يجبنون ثم يلوذون هاربين إلى الحظر، مضيفة: تدعي كذبًا أنها مها السديري، واتضح لي أنها ليست من أسرتي، وقيل لي على الخاص إنه حساب مشبوه يدار من خارج الوطن لبث الفرقة والشر بين أبناء وطني، لذلك وجب التنويه.

محتوى مضلل

بدوره، أعرب أحد مستخدمي تويتر، عن سعادته في اكتشاف وملاحقة الحسابات المزيفة، حيث قال علاء بيومي: سعيد للغاية باكتشاف بعض الحسابات المزيفة وكشفها، وحقيقة ما زلت أرى أن هناك أزمة كبيرة تتعلق بالمعلومة والوعي. بعض الحسابات المزيفة والتي تنشر نظريات المؤامرة كان يتم الترويج لمحتواها من بعض أشهر المعارضين.

وتابع: وحتى يومنا هذا هناك حسابات أتباعها بمئات الآلاف تروج لأكاذيب وإساءات ونظريات مؤامرة وأفكار ما أنزل الله بها من سلطان مستغلة الفضاء المفتوح ورواج الشائعات، واللغة العاطفية والشعور بالمظلومية وضعف وعي بعض متصدري المشهد.

واستطرد: هناك شخصيات روجت وتروج لأكاذيب ويتابعها مئات الآلاف، مشددًا بأن بناء وعي جاد مهمة غاية في الصعوبة والإصلاح مهمة شبه مستحيلة في ظل تدني الوعي الراهن.