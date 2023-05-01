سفينة جلالة الملك أبها تصل جدة على متنها 212 راكبًا الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 11285.61 نقطة خالد عبدالرحمن مخاوي الليل يلغي متابعة الأسماء المستعارة أمنيات الشفاء تحف عبدالرحمن بن مساعد : طهور ونور السديس خلال زيارة سماحة المفتي: نسعى لتأصيل منهج الوسطية والاعتدال فيضان 13 سدًا بالباحة بعد وصولها إلى سعتها التخزينية إنقاذ معتمر هندي توقف قلبه أثناء السعي بالمسجد الحرام باكستاني في قبضة الأمن لترويج الشبو بجدة إنجازات تُزين الفترة الأولى لـ ياسر المسحل مشهد إنساني .. البحرية السعودية تساعد معاقًا على صعود سفينة الإجلاء
أعلن الفنان خالد عبدالرحمن، إلغاء المتابعين على حسابه بموقع “تويتر” الذين يحملون أسماءً مستعارة.
وقال خالد عبدالرحمن في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “إلى كل المضافين عندي بأسماء مستعارة.. أعتذر منهم لإلغاء المتابعة.. تقبلوا تحياتي”.
وأيده العديد من متابعيه بشأن هذا القرار، فقال الصحفي وصانع المحتوى محمد الهمزاني “أتفق معك أبو نايف ما تنلام”.
وأضافت مغردة “نبقى نحبك وتبقى صاحب الأخلاق والابتسامة وهذا حق من حقوقك دمت بخير”، وأشار آخر: “من أبسط حقوقك يا طيب قلبك”.
يذكر أن آخر حفل قدمه الفنان خالد عبدالرحمن هو حفل “ليلة من الماضي الجميل”، التي أقيمت على مسرح محمد عبده أرينا بمنطقة “بوليفارد رياض سيتي” وسط حضور جماهيري كبير.
وعلى الجانب الآخر كانت هناك تغريدات تعارض القرار وتذكر مخاوي الليل باسمه المستعار الذي استعمله لسنوات حيث قال أحد المتابعين: “اذكر الله تراك 20 سنة تكتب قصائد ومسمي نفسك مخاوي الليل”، فيما قال مغرد آخر ” الله يا الدنيا نسينا مخاوي الليل يا أبو نايف “.