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حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض

خالد عبدالرحمن مخاوي الليل يلغي متابعة الأسماء المستعارة

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٠ مساءً
خالد عبدالرحمن مخاوي الليل يلغي متابعة الأسماء المستعارة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الفنان خالد عبدالرحمن، إلغاء المتابعين على حسابه بموقع “تويتر” الذين يحملون أسماءً مستعارة.

وقال خالد عبدالرحمن في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “إلى كل المضافين عندي بأسماء مستعارة.. أعتذر منهم لإلغاء المتابعة.. تقبلوا تحياتي”.

تأييد القرار

وأيده العديد من متابعيه بشأن هذا القرار، فقال الصحفي وصانع المحتوى محمد الهمزاني “أتفق معك أبو نايف ما تنلام”.

وأضافت مغردة “نبقى نحبك وتبقى صاحب الأخلاق والابتسامة وهذا حق من حقوقك دمت بخير”، وأشار آخر: “من أبسط حقوقك يا طيب قلبك”.

يذكر أن آخر حفل قدمه الفنان خالد عبدالرحمن هو حفل “ليلة من الماضي الجميل”، التي أقيمت على مسرح محمد عبده أرينا بمنطقة “بوليفارد رياض سيتي” وسط حضور جماهيري كبير.

معارضة مخاوي الليل

وعلى الجانب الآخر كانت هناك تغريدات تعارض القرار وتذكر مخاوي الليل باسمه المستعار الذي استعمله لسنوات حيث قال أحد المتابعين: “اذكر الله تراك 20 سنة تكتب قصائد ومسمي نفسك مخاوي الليل”، فيما قال مغرد آخر ” الله يا الدنيا نسينا مخاوي الليل يا أبو نايف “.

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