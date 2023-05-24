خريطة الأمطار تغطي 12 منطقة

نشر المركز الوطني للأرصاد على حسابه بموقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، صورة تظهر أجواء ممطرة على معظم مناطق السعودية.

وقال المركز إن هناك أجواء ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

تكاثر السحب

فيما كشفت آخر صور الأقمار الاصطناعية بمركز طقس العرب تكاثر كميات من السحب الركامية على أجزاء متفرقة من السعودية بما فيها مرتفعات الباحة وشرق مكة المكرمة وتترافق بأمطار متفاوتة الغزارة.

وتشهد أنحاء متفرقة من مرتفعات المدينة المنورة وجنوب شرق تبوك وحائل والقصيم والحدود الشمالية وشمالي منطقتي الرياض والشرقية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أغلبها، قد تُصحب بنشاط في الرياح الهابطة المثيرة للغبار.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.