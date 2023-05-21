خلل يتسبب في تأخير رحلة السعودية وتغيير الطائرة

تسبب خلل في تأخر إقلاع رحلة الخطوط السعودية رقم 1022 والمحدد إقلاعها من جدة إلى الرياض في الثامنة من صباح اليوم.

وقبل دقائق من إقلاع الطائرة، طُلب من الركاب مغادرة الطائرة والعودة إلى صالة المغادرة والاتجاه إلى البوابة رقم 5a ليتم تغيير الطائرة.