خلل يتسبب في تأخير رحلة السعودية وتغيير الطائرة المنتخب السعودي يعود لأرض الوطن بـ 27 جائزة في آيسف 2023 مهمة إلى الفضاء تصعد بمكانة المملكة وتحقق طموحاتها أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم نزاهة: التحقيق مع 211 شخصًا وتوقيف 84 في قضايا فساد أمطار متفاوتة وبرد بعدة مناطق تستمر للغد انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 208 ريالات أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق نشوب حريق في سوق الصواريخ بجدة نص الاتفاق الكامل بين الجيش السوداني والدعم السريع الموقَّع في جدة
تسبب خلل في تأخر إقلاع رحلة الخطوط السعودية رقم 1022 والمحدد إقلاعها من جدة إلى الرياض في الثامنة من صباح اليوم.
وقبل دقائق من إقلاع الطائرة، طُلب من الركاب مغادرة الطائرة والعودة إلى صالة المغادرة والاتجاه إلى البوابة رقم 5a ليتم تغيير الطائرة.