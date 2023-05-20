دموع وأحضان وسجدة شكر.. مشاهد من فرحة الطلبة السعوديين بجوائز آيسف

بتألق وفخر، ظهر الطلاب والطالبات السعوديون في قمة السعادة والحماس مع دموع فرح أيضًا بعد تألقهم وتحقيقهم 27 جائزة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” المقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13- 19 مايو الجاري.

فرحة عارمة

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، فرحة الطلبة السعوديين العارمة بإنجازاتهم التاريخية وحصد الجوائز في معرض آيسف 2023، رافعين علم الوطن بفخر وسعادة، وسط أجواء احتفالية مع الأسر التي جاءت لحضور تكريم أبنائهم الذين سطروا مجدًا للسعودية

كما رصد فيديو سجود طيف الحدمي شكرًا لله بعد فوزها بالمركز الثاني عالميًا في آيسف 2023 وذلك في مجال الطاقة، وذلك مع زميلتيها لطيفة الغنام ولين الملحم.

ووثق مقطع آخر فرحة الطالبة فاطمة العرفج مع والدتها بعد تحقيقها المركز الثاني في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2023 في مجال الكيمياء، حيث احتضنتها وهي تبكي فرحًا بالفوز.

فيديو | فرحة الطالبة فاطمة العرفج مع والدتها بعد تحقيقها المركز الثاني في المعرض الدولي للعلوم والهندسة #آيسف_2023 في مجال الكيمياء#سعوديون_ينافسون_العالم#الإخبارية pic.twitter.com/iM9HF1P2mg — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 19, 2023

زخارف سعودية

وحسب مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ارتدى المنتخب السعودي للعلوم والهندسة ملابس وأزياء من تصميم المعهد الملكي السعودي خلال تمثيله الوطن ومشاركته في آيسف 2023.

ونقلت هذه التصميمات للعالم زخارف 5 مناطق سعودية، من أبواب نجد إلى جصية الأحساء وسدو الشمال وروشان جدة التاريخية وبيوت الجنوب.

27 جائزة

وكانت السعودية -ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم – حققت 27 جائزة منها 23 جائزة كبرى و 4 جوائز خاصة في معرض “آيسف 2023” من بين مشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة.

وفاز المنتخب السعودي في الجوائز الكبرى بجائزتين في المركز الأول، و7 جوائز في المركز الثاني، و 7 جوائز في المركز الثالث، و7 جوائز في المركز الرابع.