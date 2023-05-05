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غدًا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

دياز يختار الرباعي الأجنبي لـ الهلال في مباراة أوراوا

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ صباحاً
دياز يختار الرباعي الأجنبي لـ الهلال في مباراة أوراوا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن اختيارات المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال عن الرباعي الأجنبي لمواجهة نادي أوراوا الياباني غدًا السبت في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الإعلامي الرياضي خالد الشعبي مراسل برنامج “أكشن مع وليد”: “دياز اختار كل من الكوري الجنوبي جانج هيون سو والنيجيري إيجالو والبرازيلي ميشايل والبيروفي أندري كاريلو”.

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800 مشجع لـ الهلال

كما أضاف أن ما يقرب من 800 مشجع لأزرق الرياض وصلوا إلى طوكيو أمس الخميس لدعم الفريق ضد أوراوا غدًا.

ويحتاج أزرق الرياض للفوز على أوراوا بأي فارق من الأهداف أو التعادل بأي نتيجة أكبر من 1/ 1 للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخ النادي.

وتُقام المباراة في تمام الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت طوكيو على ملعب سايتاما 2002، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS AFC HD , ALKASS 9 HD , DUBAI SPORTS ASIA 1 HD , SSC1 HD.

الذهاب بين الهلال وأوراوا

وفي مباراة الذهاب السبت الماضي، سجل سالم الدوسري الهدف في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، ثم زاد ضغط أزرق الرياض الهجومي على نادي أوراوا، حيث كاد خطأ دفاعي من الفريق الياباني يُمكن الأزرق من إضافة الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب شينزو كوروكي هدف التعادل لنادي أوراوا في الدقيقة الـ53.

وكان حكم المباراة العماني أحمد الكاف أشهر البطاقة الحمراء في وجه سالم الدوسري ليتأكد غيابه عن مباراة الإياب غدًا السبت حيث تقام على ملعب سايتاما 2002 بين الفريقين.

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