ديما مروحي ابنة الشرقية الثانية عالميًا في آيسف 2023

نجحت الطالبة السعودية ديما محمد عيسى مروحي في الحصول على المركز الثاني على مستوى العالم في بطولة آيسف 2023، لتؤكد للعالم أن المستحيل ليس سعوديًا فقد ضربت هي وزميلاتها وزملاؤها أروع المثل في التفاني والإخلاص وبذل الغالي والنفيس لرفع علم المملكة عاليًا خفاقًا.

مشروع مميز

وبتألق وموهبة، حققت ديما مروحي من أبناء إدارة تعليم المنطقة الشرقية، المركز الثاني في معرض آيسف 2023 الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13- 19 مايو، لتحصل على الجائزة الكبرى والدولية في مجال علوم الأرض والبيئة.

وجاء مشروعها المميز بعنوان “طلاء تبريد إشعاعي مشتت للضوء باستخدام جزيئات كبريتات الباريوم المحسنة ذات الأحجام المختلفة، لتطبيقات الحفاظ على الطاقة”، لتحصد على ابتكارها جائزة خاصة من الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا، بمعرض آيسف 2023 الدولي للعلوم والهندسة.

تهنئة بالتميز

ووجهت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” التهنئة لـ مروحي قائلة على حسابها بموقع “تويتر” “رفعت راية الوطن عاليًا، الطالبة ديما مروحي، تحقق المركز الثاني في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2023 مجال علوم الأرض والبيئة عن مشروعها المميز “طلاء تبريد إشعاعي مشتت للضوء باستخدام جزيئات كبريتات الباريوم المحسنة ذات الأحجام المختلفة، لتطبيقات الحفاظ على الطاقة”.

كما هنأتها إدارة تعليم الشرقية بنشر صورتها مع 8 طلاب آخرين فازوا بالجوائز الكبرى في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2023.

احتفاء بابنة الشرقية

واحتفى بها عدد كبير من رواد موقع “تويتر”، معربين عن فخرهم وسعادتهم بإنجاز ابنة إدارة الشرقية وتميزها، ناشرين مقاطع فيديو وصور لها خلال حفل “آيسف”، وعند وصولها إلى المملكة واستقبالها بالورود بعد سطرها هذا المجد.

ونشر الدكتور بدر حكمي، عميد كلية علوم الأرض عدة صور مع ديما مروحي على حسابه بموقع “تويتر”، قائلًا: “مع طالبتي الفائزة بجائزة خاصة ديما المروحي في مجال علوم الأرض والبيئة من مدينة الجبيل في حفل توزيع الجوائز الخاصة بمعرض آيسف بدالاس تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.. ألف مبروك يا بطلة”.

وقالت إحدى المغردات “بأمثالهن يفتخر الوطن وبمثلهن يكون الاعتزاز والفخر”، وأضاف علي العريبي “ديما مروحي رفعت للوطن الخفّاق أخضر، بتحقيقها جائزة خاصة مقدمة من الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا”.