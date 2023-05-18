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رئيسا الصومال والمجلس الرئاسي الليبي يصلان جدة للمشاركة في القمة العربية 

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
رئيسا الصومال والمجلس الرئاسي الليبي يصلان جدة للمشاركة في القمة العربية 
المواطن - واس

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وصل إلى جدة اليوم، فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.


وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال، أحمد بن محمد صالح المولد، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية الأستاذ فهد الصهيل.

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رئيس المجلس الرئاسي الليبي

كما وصل إلى جدة – اليوم- فخامة الرئيس محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، للمشاركة في القمة العربية الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.


وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحبُ السموِّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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