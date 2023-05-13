رامون دياز يضيف البطولة رقم 16 في مسيرته التدريبية

نجح المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، في إضافة البطولة رقم 16 في مسيرته كمدرب وذلك بعد الفوز بلقب كأس الملك أمس على حساب نادي الوحدة.

وحقق دياز 16 لقبًا بواقع، 6 ألقاب مع الهلال و 9 ألقاب مع نادي ريفر بليت الأرجنتيني ولقب واحد مع سان لورينزو الأرجنتيني.

دياز يعود لمنصات التتويج

وكان رامون دياز قد خسر آخر 7 نهائيات خاضها مع 3 فرق خلال الـ6 سنوات الماضية، حيث يعود آخر لقب توج به لموسم 2016\ 2017، عندما قاد الهلال للفوز على الأهلي في نهائي كأس الملك قبل أن يعود لمنصات التتويج بالأمس.

وقاد دياز، الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2017 ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، وتعادلا ذهابًا بنتيجة 1\1، وخسر إيابًا بهدف، وخسر نهائي كأس السوبر السعودي مع الاتحاد أمام الأزرق في بداية موسم 2018\ 2019.

رامون دياز بالنهائيات

ودرب رامون دياز بعد ذلك النصر الإماراتي، وخسر مواجهتي نهائي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة في 2021 ضد شباب أهلي دبي، قبل أن يعود إلى الهلال في الموسم الماضي، وخسر نهائي كأس الملك أمام الفيحاء بركلات الترجيح.

وتمكن الهلال بقيادة رامون دياز من التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، وخسر أمام ريال مدريد بنتيجة 5\3، قبل أن يخسر نهائي دوري أبطال آسيا الأسبوع الماضي أمام أوراوا، حيث تعادلا ذهابًا بنتيجة 1\1، وخسر إيابًا بهدف.