ردة فعل الوفد السعودي لحظة انطلاق صاروخ فالكون 9

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رصدت قناة الإخبارية ردة فعل الوفد السعودي، لحظة انطلاق الصاروخ فالكون 9 إلى الفضاء.
وبين مقطع الفيديو، فرحة الوفد السعودي، بعد انطلاق الصاروخ، وعلى متنه رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي.
أطلقت المملكة، الرحلة العلمية المتجهة إلى الفضاء التي على متنها أول رائدي فضاء سعوديين ريانة برناوي وعلي القرني من محطة الفضاء الدولية (ISS) بمدينة كيب كانيفرال في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتهدف هذه المهمة إلى إجراء تجارب علمية وبحثية رائدة تسهم نتائجها في تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وإبراز دور مراكز الأبحاث السعودية وتأكيد جهودها الحثيثة في إحداث تأثير علمي في هذا المجال.
فيديو | الوفد السعودي لحظة إطلاق صاروخ فالكون 9#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/EEGycWRrlw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2023