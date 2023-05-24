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ضمن منافسات الجولة الـ28

رد فعل زوجة بيدرو ميجيل بعد هدفه ضد الهلال

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٠ مساءً
رد فعل زوجة بيدرو ميجيل بعد هدفه ضد الهلال
المواطن - فريق التحرير

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حرصت زوجة بيدرو ميجيل، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، على حضور مباراة الهلال من المدرجات، نظرًا لأهمية المواجهة.

فرحة زوجة بيدرو ميجيل

ولعب العدالة ضد الهلال بالأمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، وفاز أصحاب الأرض بثنائية نظيفة سجلها ماركوس أنتونسون وبيدرو ميجيل.

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العدالة والهلال
جانب من مباراة العدالة والهلال – المصدر @Alhilal_FC

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لردة فعل زوجة بيدرو ميجيل بعد هدفه في شباك الهلال، حيث احتفلت بشكل كبير، وظهرت وهي تقفز من شدة الفرحة، قبل أن تُعانق إحدى المشجعات بجوارها.

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وجاء احتفال زوجة بيدرو ميجيل الكبير، نظرًا لأهمية المباراة، حيث إن الفوز أنعش حظوظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في البقاء بدوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد.

زوجة بيدرو ميجيل
زوجة بيدرو

العدالة بدوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة لمواجهة نظيره الباطن، على ملعب نادي الباطن، مساء يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 27 نقطة، فيما يتذيل الباطن الترتيب برصيد 19 نقطة، وتأكد هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

العدالة
لاعبو العدالة في دوري روشن – المصدر @aladalahclub

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