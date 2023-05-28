رد فهد المفرج على مشجع لـ الهلال سأل عن صفقة ميسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ فهد المفرج، المدير التنفيذي بنادي الهلال، وهو يجاوب على سؤال وجهه إليه طفل هلالي حول احتمالية قدوم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أزرق الرياض في صيف العام الحالي.

وتحدث الطفل لـ فهد المفرج قائلًا له: “ميسي يجي لـ أزرق الرياض؟”.

ورد عليه المفرج: “إن شاء الله”.

ميسي إلى الهلال

وفي وقت سابق، أكد رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، فيلكس دياز أن نجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي سينتقل إلى صفوف أزرق الرياض في الموسم الجديد.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية منافسات الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالانتقال إلى الهلال، بجانب رغبة برشلونة في عودته، إلا أن الأزمة المالية التي يُعاني منها النادي تُصعب ذلك.

وأشار دياز إلى أن والد النجم الأرجنتيني أكد على صعوبة عودة النجم الأرجنتيني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الموسم المقبل، مشددًا على أن باريس سان جيرمان سيلعن رحيله رسميًّا بعد نهاية منافسات الموسم.

ولفت رئيس تحرير صحيفة “ماركا”، خلال تصريحاته لـ”ملعب SBC”، إلى أن ميسي سينضم إلى صفوف الهلال برفقة نجم يوفنتوس، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات مؤكدة.