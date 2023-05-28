Icon

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية Icon السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية Icon الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد Icon وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” Icon الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين Icon ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان Icon أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث Icon القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية Icon تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

رد فهد المفرج على مشجع لـ الهلال سأل عن صفقة ميسي

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ مساءً
رد فهد المفرج على مشجع لـ الهلال سأل عن صفقة ميسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ فهد المفرج، المدير التنفيذي بنادي الهلال، وهو يجاوب على سؤال وجهه إليه طفل هلالي حول احتمالية قدوم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أزرق الرياض في صيف العام الحالي.

وتحدث الطفل لـ فهد المفرج قائلًا له: “ميسي يجي لـ أزرق الرياض؟”.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب 460 ألف حبة كبتاجون بجمرك ضباء

إحباط تهريب 460 ألف حبة كبتاجون بجمرك ضباء

وفاة عاشق الأعمال التراثية بالكويت أحمد جوهر

وفاة عاشق الأعمال التراثية بالكويت أحمد جوهر

ورد عليه المفرج: “إن شاء الله”.

قد يهمّك أيضاً
والد القرني: فخور بابني لوصوله للفضاء ونتواصل معه يوميًّا

والد القرني: فخور بابني لوصوله للفضاء ونتواصل معه يوميًّا

حساب المواطن يعيد التذكير بشروط التسجيل كفرد مستقل

حساب المواطن يعيد التذكير بشروط التسجيل كفرد مستقل

ميسي إلى الهلال 

وفي وقت سابق، أكد رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، فيلكس دياز أن نجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي سينتقل إلى صفوف أزرق الرياض في الموسم الجديد.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية منافسات الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالانتقال إلى الهلال، بجانب رغبة برشلونة في عودته، إلا أن الأزمة المالية التي يُعاني منها النادي تُصعب ذلك.

وأشار دياز إلى أن والد النجم الأرجنتيني أكد على صعوبة عودة النجم الأرجنتيني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الموسم المقبل، مشددًا على أن باريس سان جيرمان سيلعن رحيله رسميًّا بعد نهاية منافسات الموسم.

ولفت رئيس تحرير صحيفة “ماركا”، خلال تصريحاته لـ”ملعب SBC”، إلى أن ميسي سينضم إلى صفوف الهلال برفقة نجم يوفنتوس، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات مؤكدة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة