رفع الطاقة الاستيعابية في تقويم جدة

أعلن تقويم فعاليات جدة 2023، رفع الطاقة الاستيعابية، اليوم الأحد، لمنطقة “السيتي ووك” نظرا للإقبال الكبير للزوار والذي يتزامن مع الإجازة المدرسية المطولة.

سيتي ووك

وأصبحت منطقة الـ “سيتي ووك” وجهة ترفيهية لسكان وزوار جدة للاستمتاع وقضاء أوقات جميلة، فهو يستقبل فعاليات من مختلف الأشكال والأعمار تتناسب مع الكبير والصغير.

10 مناطق

وتتقاسم 10 مناطق مجهزة بمنطقة “سيتي ووك” بأحدث المعايير العالمية في الخدمات اللوجستية وأدوات الرفاهية، والعديد من العروض والفعاليات التي تمنح الزوّار فرصة الاستمتاع بالخيارات المتعددة المتوفرة فيها، ومشاهدة الفعاليات الترفيهية، وتجربة المغامرات والعروض المشوقة، والألعاب المتنوعة، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من المتاجر والمطاعم والمقاهي.

فعاليات متنوعة

وتتميز المنطقة بمناسبة فعالياتها لمختلف الأعمار، وتلبيتها لكل الأذواق والرغبات، كما توفر الخدمات المتكاملة لزوّارها لقضاء أوقات لا تنسى من المتعة والترفيه.

ودعا تقويم جدة الجميع الى زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة الفعاليات من خلال زيارة الرابط https://saudievents.sa