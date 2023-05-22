رقصة إندونيسية داخل جامعة أردنية تثير غضبًا واسعًا

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لرقصات من قلب جامعة اليرموك الحكومية شمالي الأردن، والتي أثارت جدلاً واسعاً بين الأردنيين، وحالة من البلبلة، بعد أن انتشرت مشاهدها خلال الساعات الماضية.

رقصة غريبة ومخالفة

وفي التفاصيل، وجه بعض الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لهذا التصرف واصفين الرقصة بالغريبة والمخالفة.

من جانبه، أعلن رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام المساد، اليوم الإثنين تشكيل لجنة للتحقيق بالفيديو الذي ظهر فيه الطلبة يرقصون أمام مجسم غريب الشكل.

وأوضح في الوقت عينه أن هذه الفعاليات أتت ضمن معرض للجاليات شاركت فيه جنسيات مختلفة لعرض ثقافات بلادهم، مبينًا أن العرض كان لتقليد شعبي رياضي يؤديه سكان جزيرة بالي في إندونيسيا.

اتحاد الطلبة الإندونيسيين

بدوره أكد رئيس اتحاد الطلبة الإندونيسيين في الأردن عافك الرحمان أن هذه الرقصات لا تخالف العقيدة الإسلامية. وأوضح أن الرقصة التي قلدها الطلبة يمارسها سكان بالي.

وأوضح أن الطلبة الذين أدوا الرقصة مسلمون وينحدرون من بالي، ويدرسون الشريعة واللغة العربية في جامعة اليرموك، وكان هدفهم عرض عاداتهم وتقاليدهم وموروثهم من خلال فعاليات معرض الجاليات.