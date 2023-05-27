رقم مميز يُحفز النصر ضد الاتفاق

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الاتفاق اليوم، وتحقيق رقم مميز في مسيرته.

العالمي ضيفًا على الاتفاق

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

النصر يسعى للفوز

ويأمل العالمي لتحقيق الفوز والوصول إلى 66 نقطة، ليكون هذا الموسم هو ثاني أكثر موسم جمع فيه نقاط بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين بعد موسم 2018\ 2019، عندما حصد 70 نقطة وتوج باللقب.

وسيتجاوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رقمه في الدوري السعودي للمحترفين موسمي 2014\ 2015 و2019\ 2020، عندما حصد فيهما 64 نقطة، وموسم 2013\ 2014، الذي نجح في جمع 64 نقطة وحصد اللقب.

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق الفوز ضد الاتفاق، وانتظار هدية الفيحاء بعرقلة الاتحاد، الذي يبحث أيضًا عن حصد الثلاث نقاط، وحسم لقب دوري روشن السعودي.