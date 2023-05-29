رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024

أعلن المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز، قبل قليل، عن قائمة منتخب البرتغال لمباراتي أيسلندا والبوسنة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، ويتقدمها نجم فريق النصر، كريستيانو رونالدو.

رونالدو مع النصر

ويُقدم كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، حيث شارك في 16 مباراة، ونجح في تسجيل 14 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 18 فرصة، ولديه 21 مراوغة ناجحة.

ويأمل كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا، في مواصلة تألقه في عام 2023، وهز الشباك خلال المواجهتين المقبلتين، حيث شارك مع النصر ومنتخب البرتغال الأول لكرة القدم في 21 مباراة، وساهم في تسجيل 20 هدفًا.

قائمة البرتغال بالتصفيات

وجاءت قائمة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كالتالي؛ في حراسة المرمى، دييجو كوستا، خوسي سا، روي باتريسيو، وفي الدفاع؛ أنطونيو سيلفا، دانيلو بيريرا، ديوجو دالوت، إيناسيو، كانسيلو، سيميدو، بيبي، جوريرو، روبن دياز وتوتي جوميس.

وضمت قائمة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في خط الوسط، كلًا من؛ برناردو سيلفا، برونو فيرنانديز، جواو بالينيا، أوتافيو، ريناتو سانشيز، ريكاردو هورتا، روبن نيفيز وفيتينا.

ويقود هجوم منتخب البرتغال في التصفيات المؤهلة إلى “يورو 2024″، كل من؛ كريستيانو رونالدو، ديوجو جوتا، جونزالو راموس، جواو فيليكس ورافائيل لياو.