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أمل الجمهوريين الوحيد بعد ترامب

رون ديسانتيس يتقدم رسميًا بأوراقه لسباق الرئاسة الأمريكية

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
رون ديسانتيس يتقدم رسميًا بأوراقه لسباق الرئاسة الأمريكية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أكد مصدر مطلع أن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، سيعلن رسميًا خوض السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024 الأسبوع المقبل.

موعد الترشح رسميًا

وقال نائبان جمهوريان مطلعان على الأمر لشبكة CNN، اليوم الخميس إن DeSantis سيقدم أوراقه الأسبوع المقبل للجنة الانتخابات الفيدرالية للإعلان عن ترشحه رسميًا، خلال مؤتمر جماهيري في مسقط رأسه في دنيدن بولاية فلوريدا.

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ويراهن بعض الجمهوريين على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في انتخابات الرئاسة القادمة بدلاً من منافسة الرئيس السابق دونالد ترامب و الفوز بترشيح الجمهوريين للسباق الرئاسي 2024، وفق ما ذكرته مجلة بوليتيكو الأمريكية.

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بديل لترامب

وقالت بوليتيكو، إن ديسانتيس بدأ أولى خطواته الرسمية لإطلاق حملته الانتخابية الرسمية باستدعائه كبار الداعمين الماليين إلى ميامي. وكشفت الصحيفة، أن الدعوات، تطلب من المتبرعين الحضور من 24 إلى 26 مايو الجاري.

ولا يمكن لديسانتيس تلقي أو التماس مساهمات للحملة الرئاسية مباشرة ما لم يترشح رسمياً. ويسرع ديسانتيس خططه الرئاسية، ويرى أن ترامب أضر بالجمهوربين.

خطط ديسانتيس

ويريد بعض الجمهوريين حاكم فلوريدا كبديل لترامب، الذي تلاحقه الجرائم والتهم.

وخلال الشهور الماضية، وقع ديسانتيس على تدابير لإصلاح قوانين الانتخابات، وتمكين طلاب المدارس الابتدائية والثانوية من الحصول على قسائم يمولها دافعو الضرائب للتعليم الخاص، وتوسيع عقوبة الإعدام لتشمل مغتصبي الأطفال.

 

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