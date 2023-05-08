رياح نشطة مصحوبة بارتفاع الأمواج على جدة ورابغ

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من استمرار حالة النشاط في الرياح السطحية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج، تشمل تأثيراتها محافظتي جدة ورابغ، والشعيبة والأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

كما أصدر المركز الوطني، في وقت سابق، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق جازان وعسير والباحة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة.