ريانة والقرني يتناولان الطعام لأول مرة بالفضاء ولقطة تذكارية جماعية

وثقت عدة مقاطع فيديو، الفرحة الغامرة التي ارتسمت على وجهي رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني بعد وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية.

فرحة غامرة

وأظهر مقطع فيديو الابتسامة على وجهي علي القرني وريانة برناوي داخل محطة الفضاء الدولية، وذلك وسط ترحيب من أفراد طاقم المحطة.

وظهر ريانة والقرني وهما يتحركان داخل المحطة، فضلًا عن تناولهما الطعام اللي جهزاه بشكل مناسب لأخذه في الفضاء.

فيديو | رائدا الفضاء "ريانة برناوي وعلي القرني" يتناولان الطعام في محطة الفضاء الدولية

#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/uN7euYPV1U — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023

والتقطت الصورة التذكارية الجماعية لطاقم محطة الفضاء الدولية، وذلك لدى استقبالهم طاقم المهمة “Ax-2” الذي يضم ريانة والقرني.

نجاح الوصول

وكان رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني وصلا منذ قليل إلى محطة الفضاء الدولية، بعد أن تم فتح باب مركبة دراجون التي كانت تحملهما ضمن طاقم الفريق المكون من 12 شخصًا، عقب التحامها بالمحطة بنجاح.

ورحب أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية برائدي الفضاء “ريانة برناوي” و”علي القرني” لحظة دخولهما المحطة.

يذكر أن برناوي والقرني انطلقا مع زميليهما رائدة الفضاء السابقة في وكالة “ناسا” بيجي ويتسن، ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر، مساء أمس الأحد على متن الصاروخ “فالكون 9” التابع لشركة “سبيس إكس”، في رحلة تنظمها شركة “أكسيوم سبيس”، نحو محطة الفضاء الدولية، حيث سيبقون لمدة 10 أيام.