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تم فتحه أمس بعد إلغاء عقد المستثمر

زوار جدة يستمتعون بشاطئ أبحر الجنوبية بعد فتحه للعامة

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
زوار جدة يستمتعون بشاطئ أبحر الجنوبية بعد فتحه للعامة
المواطن - فريق التحرير

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شهد شاطئ أبحر الجنوبية بجدة إقبالًا كبيرًا من الزائرين، بعد فتحه للعامة.

 

استمتاع واستجمام

وبين مقطع فيديو لحظات استمتاع واستجمام الزوار بالأجواء الرائعة على الشاطئ.

وكانت أمانة جدة قد أعلنت، أمس، فتح شاطئ أبحر الجنوبية للزوار بعد إلغاء عقد المستثمر.

طقس حار

وفي وقت سابق، توقع طقس العرب، أن تشهد مدينة جدة طقسًا حارًّا بوجه عام، ورطبًا مع ساعات الصباح، فيما تعمل نسب الرطوبة على زيادة الشعور بالحر.

ونصح طقس العرب المتابعين بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس ما بين الساعة 11 صباحًا و5 عصرًا، وشرب كميات إضافية من الماء.

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