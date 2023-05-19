زوار جدة يستمتعون بشاطئ أبحر الجنوبية بعد فتحه للعامة

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شهد شاطئ أبحر الجنوبية بجدة إقبالًا كبيرًا من الزائرين، بعد فتحه للعامة.
#فيديو
استمتاع سكان وزوار #جدة بشاطئ أبحر الجنوبية
بعد إعلان #أمانة_جدة فتحه للعامة. pic.twitter.com/eQkPhlAPrl
— أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) May 19, 2023
وبين مقطع فيديو لحظات استمتاع واستجمام الزوار بالأجواء الرائعة على الشاطئ.
وكانت أمانة جدة قد أعلنت، أمس، فتح شاطئ أبحر الجنوبية للزوار بعد إلغاء عقد المستثمر.
وفي وقت سابق، توقع طقس العرب، أن تشهد مدينة جدة طقسًا حارًّا بوجه عام، ورطبًا مع ساعات الصباح، فيما تعمل نسب الرطوبة على زيادة الشعور بالحر.
ونصح طقس العرب المتابعين بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس ما بين الساعة 11 صباحًا و5 عصرًا، وشرب كميات إضافية من الماء.