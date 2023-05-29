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لم يتواجد في حفل توديع بوسكيتس وآلبا

سبب تواجد ميسي في برشلونة

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ صباحاً
سبب تواجد ميسي في برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في مدينة برشلونة الإسبانية في الساعات الأخيرة.

وكانت تقارير صحفية توقعت أن النجم الأرجنتيني سيحضر حفل توديع البارشا للاعبين سيرخيو بوسكيتس وخوردي آلبا في ملعب الكامب نو أمس لكن النجم الأرجنتيني لم يتواجد.

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ميسي مع فابريجاس

وكشفت تقارير أن النجم الأرجنتيني تواجد في مدينة برشلونة لحضور حفل مع النجم الإسباني سيسك فابريجاس لاعب منتخب إسبانيا السابق، حيث رفض النجم الأرجنتيني حضور حفل توزيع الجوائز في فرنسا، مفضلًا البقاء مع فابريجاس في برشلونة.

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وتشير التقارير إلى أن النجم الأرجنتيني سيتواجد في صفوف نادي الهلال في الموسم المقبل مع مواطنه أنخل دي ماريا.

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