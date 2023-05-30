سبب خطير يدفع مدمني الشبو للقتل

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كشف المستشار في الإدمان الدكتور سامي الحمود، خطورة إدمان الشبو، مشيرًا إلى بعض الأسباب التي تدفع مدمن الشبو لارتكاب جريمة القتل.
وقال الحمود في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إن مدمن الشبو يقتل؛ لأن الشبو له تأثير عنيف، يخترق الاتصال العصبي، ويكون هناك إفراز شديد للمواد العصبية ولذلك يكون عند مدمن الشبو نشاط زائد وهياج وعنف وقابلية للقتل.
وأشار الحمود إلى أن مدمن الشبو لا يستطيع التحكم في غضبه في المواقف المختلفة، ولا يستطيع أن يوقف ذلك، والأمر الثالث أن عنده سوء فهم وقصورًا في تقبل الآخر.
وأوضح أن السبب الأكثر أهمية الذي يدفع مدمن الشبو للقتل، هو ما يسببه المخدر من هلاوس سمعية وبصرية وشكوك لديه على غير الواقع، ولذلك يقبل على القتل.
⛔️أخطر سؤال ❓
س) ليه مدمن الشبو يقتل⁉️
٤ أسباب قد لاتعرفها 👇 #سامي_الحمود #التقويم_الدراسي #الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/VoLNc3trch
— د . سامي الحمود (@Sami_Alhomood) May 30, 2023