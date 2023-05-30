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يسبب هلاوس سمعية وبصرية

سبب خطير يدفع مدمني الشبو للقتل

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ مساءً
سبب خطير يدفع مدمني الشبو للقتل
المواطن - فريق التحرير

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كشف المستشار في الإدمان الدكتور سامي الحمود، خطورة إدمان الشبو، مشيرًا إلى بعض الأسباب التي تدفع مدمن الشبو لارتكاب جريمة القتل.

تأثيرات عنيفة

وقال الحمود في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إن مدمن الشبو يقتل؛ لأن الشبو له تأثير عنيف، يخترق الاتصال العصبي، ويكون هناك إفراز شديد للمواد العصبية ولذلك يكون عند مدمن الشبو نشاط زائد وهياج وعنف وقابلية للقتل.

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وأشار الحمود إلى أن مدمن الشبو لا يستطيع التحكم في غضبه في المواقف المختلفة، ولا يستطيع أن يوقف ذلك، والأمر الثالث أن عنده سوء فهم وقصورًا في تقبل الآخر.

دوافع القتل

وأوضح أن السبب الأكثر أهمية الذي يدفع مدمن الشبو للقتل، هو ما يسببه المخدر من هلاوس سمعية وبصرية وشكوك لديه على غير الواقع، ولذلك يقبل على القتل.

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