سجل أبطال الدوري السعودي للمحترفين

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثانية في تاريخه، قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة.

أبطال الدوري السعودي للمحترفين

ونجحت 6 فرق في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009 وحتى الآن، ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أول بطل للمسابقة في عهد المحترفين، قبل أن يحصد لقبه الثاني هذا الموسم.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة الأكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين بـ7 مرات في مواسم؛ 2009\ 2010، 2010\ 2011، 2016\ 2017، 2017\ 2018، 2019\ 2020، 2020\ 2021 و2021\ 2022.

وحصد النصر لقب الدوري السعودي للمحترفين 3 مرات في مواسم 2013\ 2014، 2014\ 2015 و2018\ 2019، ونال الشباب البطولة في 2011\ 2012، والفتح في موسم 2012\ 2013، وتوج الأهلي باللقب في 2015\ 2016.

الاتحاد يتوج باللقب

ونجح الاتحاد في الفوز على نظيره الفيحاء بالأمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، بثلاثة أهداف دون رد، ليتوج باللقب رسميًا.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 69 نقطة، منفردًا بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الوصيف؛ الذي تعثر بتعادل إيجابي أمام الاتفاق بنتيجة 1\1.

وعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، رقم النصر في عدد ألقاب الدوري بجميع المسميات، منذ الدوري التصنيفي الذي توج به العالمي في موسم 1974\ 1975، برصيد 9 ألقاب لكل منهما.