سجل مميز يُحفز الشباب ضد الوحدة

تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد الوحدة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفريقين للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

مواجهة اليوم بالدوري

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الوحدة، عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.

تفوق الشباب ضد الوحدة

وسبق أن لعب الشباب ضد الوحدة 19 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا كبيرًا لليوث، حيث نجح في تحقيق الفوز 12 مرة، وخسر مرتين وتعادلا 5 مرات.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بفوزه السابق على الشباب بهدفين مقابل هدف، أطول سلسلة خسارة أمام الليوث ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والبالغة 7 مباريات متتالية، ما يحفز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويُعد الليوث هو الأكثر تسجيلًا للأهداف في دوري روشن السعودي هذا الموسم عبر اللعب المفتوح برصيد 40 هدفًا، فيما يُعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة هو الأقل برصيد 12 هدفًا.