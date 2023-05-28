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على عمق يتجاوز 1000 متر

سعودي يسبح مع حيتان العنبر في المحيط الهندي

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٦ مساءً
سعودي يسبح مع حيتان العنبر في المحيط الهندي
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، قيام شاب سعودي بالسباحة في المحيط الهندي مع عائلة من حيتان العنبر.

أحلى تجربة

وظهر الشاب السعودي وهو يقوم بتجربة السباحة مع حيتان العنبر، مؤكدًا أنها أحلى تجربة في حياته.

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وأوضح أن غاص إلى عمق يتجاوز 1000 متر تحت الماء، حيث وجد عائلة من حيتان العنبر، وكان اثنان منهما يفتحان فمهما للصيد.

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وأكد الشاب أنه على الرغم من ضخامة هذا الحوت، إلا أنه لم يقترب منه والتقط معه صورًا.

حوت العنبر

ويعد حوت العنبر ثاني أكبر المخلوقات على وجه الأرض، وأكبر الحيتان المُسنَّنة، ويصل طوله إلى أكثر من 20 مترًا، ويتغذى على طنين من الطعام يوميًا.

ويتميز حوت العنبر برأسه الضخم، وقد يبلغ طول الذكر 20 مترًا، أما أنثاه فهي أصغر حجمًا حيث يبلغ حجمها تقريبًا نصف حجم الذكر.

والعنبر هو قيء الحوت الذي يخرج من جوفه، ويبلغ عمر حيتان العنبر حوالي 70 عامًا.

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