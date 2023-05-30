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سقوط واجهة محل تجاري في رفحاء بسبب الرياح الهابطة

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
سقوط واجهة محل تجاري في رفحاء بسبب الرياح الهابطة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، سقوط واجهة أحد المحلات التجارية في رفحاء بسبب الرياح الهابطة خلال الساعات الماضية.

وتشهد رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، والعديد من المناطق حالة من التقلبات الجوية تتمثل في رياح نشطة وأمطار وبرد وسيول، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

هطول أمطار رعدية

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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