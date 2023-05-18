سيارة خشبية بـ 200 ألف يورو

كشفت تقارير إعلامية، أن سيارة خشبية من نوع سيتروين 2 سي في (2 حصان)، ستُباع بقيمة تقديرية تُراوح بين 150 ألف يورو و200 ألف، في مزاد بمنطقة مونبازون (وسط فرنسا) في الرابع من يونيو المقبل، على ما أعلن مفوضا المزادات إيمريك وفيليب روياك.

الوحيدة في العالم

وقال إيمريك روياك: إن هذه السيارة الخشبية الوحيدة في العالم التي لا تزال تعمل بشكل طبيعي. هذا مزاد خارج عن المألوف. إنها سيارة فريدة وقطعة فنية في آن معًا، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ووضع مفوضا المزادات تقديراتهما لقيمة المركبة بالاستناد إلى الرقم القياسي العالمي لسيارة من نوع 2 سي في، والتي بيعت في مقابل 176 ألف يورو. وأشار روياك إلى أن هذه السيارة الجديدة تتمتع بمقومات لتحطيم الرقم القياسي.

مصنوع سنة 1955

وقد صُنع هيكل سيارة 2 سي في، وهو من نوع أزكا مصنوع سنة 1955، بالكامل من الخشب على يد النجار الفرنسي ميشال روبيار.

واجتازت السيارة الاختبارات التقنية، وهي مرفقة برخصة ملكية تعود لعام 1957، ومعها لوحة تسجيل وشهادة تأمين بما يتيح تسييرها على الطرقات، وفق إيمريك روياك.