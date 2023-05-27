سيناريو 2019 يقلق الشباب

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره التعاون اليوم.

مباراة اليوم بالدوري

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد التعاون، مساء اليوم السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

الشباب يسعى للفوز

ويطمح الشباب في تحقيق الفوز اليوم، ، ومصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج، والخسارة في آخر 3 جولات أمام الاتفاق والوحدة بهدف، قبل أن يسقط ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بنتيجة 3\2.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة مدربه الإسباني فيسينتي مورينو، لتجنب تكرار سيناريو الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019، حينما تلقى 4 هزائم متتالية.

ويتطلع الليوث في إيقاف سلسلة الخسائر المتتالية في دوري روشن السعودي، من أجل الحفاظ على المركز الثالث في الترتيب، في ظل مطاردة فريقي الهلال “53 نقطة”، والتعاون.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، لمواصلة نتائجه المميزة في الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي، ومواصلة التقدم في الترتيب.