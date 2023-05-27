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خلال مواجهة التعاون

سيناريو 2019 يقلق الشباب

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
سيناريو 2019 يقلق الشباب
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره التعاون اليوم.

مباراة اليوم بالدوري

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد التعاون، مساء اليوم السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

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نادي الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

الشباب يسعى للفوز

ويطمح الشباب في تحقيق الفوز اليوم، ، ومصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج، والخسارة في آخر 3 جولات أمام الاتفاق والوحدة بهدف، قبل أن يسقط ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بنتيجة 3\2.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة مدربه الإسباني فيسينتي مورينو، لتجنب تكرار سيناريو الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019، حينما تلقى 4 هزائم متتالية.

الشباب ضد التعاون
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويتطلع الليوث في إيقاف سلسلة الخسائر المتتالية في دوري روشن السعودي، من أجل الحفاظ على المركز الثالث في الترتيب، في ظل مطاردة فريقي الهلال “53 نقطة”، والتعاون.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، لمواصلة نتائجه المميزة في الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي، ومواصلة التقدم في الترتيب.

التعاون في دوري روشن
لاعبو التعاون – المصدر spl

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