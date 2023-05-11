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خلال مواجهة الهلال بالكأس

سييرا يحلم بالعودة لمنصات التتويج

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٠ مساءً
سييرا يحلم بالعودة لمنصات التتويج
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المدير الفني التشيلي لويس سييرا، في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لتجاوز عقبة الهلال، والتتويج بلقبه الثالث في الملاعب السعودية.

الهلال ضد الوحدة

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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وأناب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لحضور المباراة النهائية، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

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كأس الملك
كأس البطولة – المصدر @KingCupSA

سييرا يسعى للفوز

ويملك سييرا خبرات كبيرة في الملاعب السعودية، حيث سبق وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فترتين، كما تولى تدريب الطائي، بالإضافة إلى تجربته الحالية مع الوحدة.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @KingCupSA

ونجح سييرا في أن يكون ندًا قويًا في جميع المواجهات التي خاضها أمام الكبار، الأمر الذي يُحفزه لمواصلة التألق والفوز على الهلال غدًا، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ظهر بشكل مميز في كأس الملك.

وقاد سييرا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لحصد لقب كأس ولي العهد في عام 2017، بعد الفوز على النصر بهدف دون رد، كما توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في 2018، عقب انتصاره ضد الفيصلي بنتيجة 3\1.

سييرا
المدرب التشيلي – المصدر @alwehdaclub1

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