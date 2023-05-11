سييرا يحلم بالعودة لمنصات التتويج

يأمل المدير الفني التشيلي لويس سييرا، في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لتجاوز عقبة الهلال، والتتويج بلقبه الثالث في الملاعب السعودية.

الهلال ضد الوحدة

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وأناب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لحضور المباراة النهائية، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

سييرا يسعى للفوز

ويملك سييرا خبرات كبيرة في الملاعب السعودية، حيث سبق وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فترتين، كما تولى تدريب الطائي، بالإضافة إلى تجربته الحالية مع الوحدة.

ونجح سييرا في أن يكون ندًا قويًا في جميع المواجهات التي خاضها أمام الكبار، الأمر الذي يُحفزه لمواصلة التألق والفوز على الهلال غدًا، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ظهر بشكل مميز في كأس الملك.

وقاد سييرا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لحصد لقب كأس ولي العهد في عام 2017، بعد الفوز على النصر بهدف دون رد، كما توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في 2018، عقب انتصاره ضد الفيصلي بنتيجة 3\1.