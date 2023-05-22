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مهمة علمية مستقرها محطة الفضاء الدولية

شباب الرياض يتابعون انطلاق ريانة وعلي نحو الفضاء بفخر واعتزاز

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ صباحاً
شباب الرياض يتابعون انطلاق ريانة وعلي نحو الفضاء بفخر واعتزاز
المواطن - واس

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تشهد الرياض منذ الساعة التاسعة مساء توافداً جماهيرياً على “معرض السعودية نحو الفضاء”، الذي تقيمه الهيئة السعودية للفضاء شمال العاصمة، دافعهم مشاعر وطنية ملؤها الفخر والاعتزاز بابني الوطن رائدي الفضاء” ريانة وعلي” وهما يستعدان داخل المركبة (دراغون) استعدادا لانطلاقها نحو الفضاء في مهمة علمية مستقرها محطة الفضاء الدولية التي تبعد عن سطح الأرض بنحو 420 كم.

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لحظات تاريخية

ويتابع الجمهور من المواطنين والمقيمين عبر بث مباشر ينقل عبر شاشات كبيرة تفاصيل الساعات الأخيرة لما قبل الانطلاقة التي بدأت بوصول رواد الفضاء الأربعة إلى مقر الانطلاقة ولحظات وداعهم، حتى صعودهم إلى المركبة الفصائية.

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ووسط تجهيزات تنوعت في تقديم المعلومات، والتعريف عبر مجسمات تشبيهية يجد الزائر زخما من المعرفة تجاه هذه المهمة التي يشارك فيها رائد ورائدة فضاء سعوديان والمراحل التي ستمر بها هذه المهمة وصولا إلى الوجهة المحددة.

حماس وطموح

وأظهر الشباب السعودي حماسا وهم يشاهدون أنموذجين شابين طموحين من الوطن، وقد بلغوا القمة حاملين راية المملكة، يفصلهم زمن يسير عن الانطلاقة نحو الفضاء. تلك اللحظات التي تنقل بكامل تفاصيلها عبر بث مباشر من مقر الفعالية، تخللها نشر معلومات علمية وتوعوية حول المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين في محطة الفضاء الدولية.


ويتكون المعرض من عدة أجنحة تثري الزوار وتكفل لهم متابعة الرحلة عبر منصة العد التنازلي للإطلاق، ومعرض الرحلات الفضائية وروادها، ومعرض مستقبل الفضاء وتاريخه، بالإضافة إلى ورش تعليمية وترفيهية وعروض الواقع الافتراضي.


يشار إلى أن الفعاليات تستمر في العاصمة الرياض حتى 1 يونيو المقبل، كذلك تتوزع المعارض على المواكبة لعملية الانطلاق في مدينتي جدة والظهران، وتفتح أبوابها من 9 صباحاً – 12 مساءً، ومن ثم تعاد فتح أبوابها من 4 – 10 مساءً.

 

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