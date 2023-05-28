شركة علم تعلن فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني

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أعلنت شركة علم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني (رجال / نساء) في (مختلف التخصصات) لعام 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– تدريبك التعاوني خطوتك الأولى في سوق العمل وجزء أساسي من سيرتك المهنية. تسعد عِلم بتوفير فرص للتدريب التعاوني بمختلف التخصصات للجنسين.
– مدينة الرياض.
– نظم المعلومات.
– تقنية المعلومات.
– هندسة الحاسب.
– علوم الحاسب.
– هندسة البرمجيات.
– الهندسة الصناعية.
– المحاسبة.
– الإدارة المالية.
– نظم المعلومات الإدارية.
– التسويق.
– الموارد البشرية.
1- سعودي / سعودية الجنسية.
2- معدل تراكمي لا يقل عن (2.5 من 4) أو (3.25 من 5) في التخصصات الموضحة أعلاه.
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