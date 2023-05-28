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في مختلف التخصصات

شركة علم تعلن فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ صباحاً
شركة علم تعلن فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة علم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني (رجال / نساء) في (مختلف التخصصات) لعام 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

نبذة عن التدريب:

– تدريبك التعاوني خطوتك الأولى في سوق العمل وجزء أساسي من سيرتك المهنية. تسعد عِلم بتوفير فرص للتدريب التعاوني بمختلف التخصصات للجنسين.

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مكان التدريب:

– مدينة الرياض.

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التخصصات:

– نظم المعلومات.
– تقنية المعلومات.
– هندسة الحاسب.
– علوم الحاسب.
– هندسة البرمجيات.
– الهندسة الصناعية.
– المحاسبة.
– الإدارة المالية.
– نظم المعلومات الإدارية.
– التسويق.
– الموارد البشرية.

الشروط العامة:

1- سعودي / سعودية الجنسية.
2- معدل تراكمي لا يقل عن (2.5 من 4) أو (3.25 من 5) في التخصصات الموضحة أعلاه.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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