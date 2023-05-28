شركة علم تعلن فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني

أعلنت شركة علم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني (رجال / نساء) في (مختلف التخصصات) لعام 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

نبذة عن التدريب:

– تدريبك التعاوني خطوتك الأولى في سوق العمل وجزء أساسي من سيرتك المهنية. تسعد عِلم بتوفير فرص للتدريب التعاوني بمختلف التخصصات للجنسين.

مكان التدريب:

– مدينة الرياض.

التخصصات:

– نظم المعلومات.

– تقنية المعلومات.

– هندسة الحاسب.

– علوم الحاسب.

– هندسة البرمجيات.

– الهندسة الصناعية.

– المحاسبة.

– الإدارة المالية.

– نظم المعلومات الإدارية.

– التسويق.

– الموارد البشرية.

الشروط العامة:

1- سعودي / سعودية الجنسية.

2- معدل تراكمي لا يقل عن (2.5 من 4) أو (3.25 من 5) في التخصصات الموضحة أعلاه.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا