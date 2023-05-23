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أوقفوا حركة المرور في برلين

شولتس: نشطاء المناخ مجانين

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
شولتس: نشطاء المناخ مجانين
المواطن - فريق التحرير

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وجّه المستشار الألماني أولاف شولتس، انتقادات لاذعة لنشطاء المناخ، واصفًا إياهم بالمجانين.

تصريحات شولتس

وأضاف المستشار الألماني خلال زيارة لمدرسة ابتدائية في بلدة كلاينماتشناو خارج برلين: “أعتقد أنه من الجنون أن تلصق نفسك بلوحة أو في الشارع”.

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وأردف أنه لا يعتقد أن رأي أي شخص بشأن تغير المناخ يمكن أن يتغير عبر هذه الإجراءات، لكن هذه الاحتجاجات أغضبت الأفراد.

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من المعروف أن النشطاء أوقفوا خلال الأسابيع الأخيرة حركة المرور بشكل شبه يومي في برلين، وألصقوا أنفسهم في التقاطعات والطرق السريعة المزدحمة، كما ألصقوا أنفسهم بلوحات مختلفة خلال الأشهر القليلة الماضية.

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