شولتس: نشطاء المناخ مجانين

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وجّه المستشار الألماني أولاف شولتس، انتقادات لاذعة لنشطاء المناخ، واصفًا إياهم بالمجانين.
وأضاف المستشار الألماني خلال زيارة لمدرسة ابتدائية في بلدة كلاينماتشناو خارج برلين: “أعتقد أنه من الجنون أن تلصق نفسك بلوحة أو في الشارع”.
وأردف أنه لا يعتقد أن رأي أي شخص بشأن تغير المناخ يمكن أن يتغير عبر هذه الإجراءات، لكن هذه الاحتجاجات أغضبت الأفراد.
من المعروف أن النشطاء أوقفوا خلال الأسابيع الأخيرة حركة المرور بشكل شبه يومي في برلين، وألصقوا أنفسهم في التقاطعات والطرق السريعة المزدحمة، كما ألصقوا أنفسهم بلوحات مختلفة خلال الأشهر القليلة الماضية.