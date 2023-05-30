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ارتفاع قياسي لصادراتها نحو سنغافورة

صادرات الديزل السعودي تحقق أعلى مستوى عالميًا

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٨ صباحاً
صادرات الديزل السعودي تحقق أعلى مستوى عالميًا
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المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أظهرت بيانات تتبع لسفن النفط أن السعودية حققت أعلى صادرات نفطية عالميًا خلال شهر أبريل الماضي، بخاصة صادراتها نحو سنغافورة التي حققت المعدل الأعلى على الإطلاق.

صادرات الديزل السعودية

وكشفت بيانات شركة كبلر للاستشارات، أن صادرات الديزل السعودية عالميًا سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في أبريل/ نيسان عند 3.7 ملايين طن. ومن المتوقع أن تزيد مصفاة جيزان، المملوكة لشركة “أرامكو” السعودية وحدها، من صادرات الديزل عندما يستقر تدفق الخام، وفقًا لوكالة “رويترز”.

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وزادت الإمدادات العالمية من الديزل منذ بداية عام 2023، مع زيادة الصادرات من الصين والشرق الأوسط، كما أدى الشتاء المعتدل في أوروبا إلى الحد من الطلب وبالتالي خفض الأسعار.

تعظيم أرباح التكرير

وأفادت وكالة رويترز في تقرير لها الاثنين، بأن السعودية تعمل على تعظيم أرباح التكرير من خلال استيراد كميات غير مسبوقة من الديزل الروسي منخفض السعر وشحن كميات قياسية إلى سنغافورة حيث يمكن تحقيق هوامش أرباح أعلى من ذلك الوقود.

واضطرت روسيا إلى تحويل الكميات التي كانت تبيعها إلى أوروبا، أكبر سوق لمنتجاتها في السابق، بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي واردات المنتجات النفطية منها في فبراير شباط في إطار رده على غزو أوكرانيا.

وقال متعاملون ومحللون لـ رويترز إن ذلك سمح لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط بزيادة صادراتها لسنغافورة في مايو/ أيار إلى مستويات قياسية والاستفادة من صافي أرباح أفضل في الشرق بدلاً من أوروبا نتيجة تقلص المعروض الآسيوي خلال موسم الصيانة.

وصرحت سيرينا هوانج رئيسة قسم التحليلات الخاصة بمنطقة آسيا والمحيط الهادي في فورتكسا “بأن إمدادات الديزل في سنغافورة شحيحة نسبيًا بسبب أعمال الصيانة في المصافي  بالمنطقة، بينما تزداد إمدادات الشرق الأوسط، مما قد يخلق فرص مراجحة فورية للتجار لنقل الشحنات إلى سنغافورة”.

أعلى صادرات لسنغافورة

وكشف مصدران تجاريان وشركة كبلر لتقديم البيانات والتحليلات ورفينيتيف، أن المملكة العربية السعودية ستستورد ما يصل إلى 500 ألف طن، ما يعادل 3.7 ملايين برميل أو أكثر من الديزل الروسي في مايو/ أيار، وسيصل معظمها إلى رأس تنورة حيث توجد إحدى مصافي شركة أرامكو.

وأظهرت بيانات من رفينيتيف وفورتكسا ومصدرين في القطاع أنه من المقرر أن يصل الديزل القادم من السعودية إلى سنغافورة إلى 400 ألف طن، وهو مستوى غير مسبوق. وطلب المصدران عدم نشر اسميهما لأنه غير مخول لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

زيادة الإمدادات السعودية

وقال المصدران إن زيادة الإمدادات السعودية قد تغذي مخزونات سنغافورة مع تراجع الصادرات من شمال شرق آسيا خلال موسم صيانة المصافي بين مايو أيار ويوليو تموز.

ووفقًا لمصادر تجارية وبيانات رفينيتيف، يتم تداول شحنات زيت الغاز الروسي الذي تبلغ كمية الكبريت فيه عشرة أجزاء من المليون بخصومات تبلغ حوالي 30 دولارًا للبرميل وفقا لأسعار الشحن على ظهر السفينة للشرق الأوسط مقابل 16 سنتًا للبرميل لسنغافورة.

 

 

 

 

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