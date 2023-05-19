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بفضل ثقلها الجيوسياسي ومكانتها الدينية

صحيفة إسبانية: السعودية قادرة على حل التحديات العربية بقمة جدة

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
صحيفة إسبانية: السعودية قادرة على حل التحديات العربية بقمة جدة
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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تنعقد قمة جامعة الدول العربية في جدة، اليوم الجمعة، بالتوازي مع العديد من التحديات في العالم العربي ووسط ظروف حرجة تواجه العديد من الدول في المنطقة.

آمال كبيرة

وسلطت صحيفة Elcorreo الإسبانية، الضوء على آمال العرب الكبيرة وثقتهم في السعودية من أجل إيجاد حلول لبعض أكبر الأزمات والتحديات التي تمر بها العديد من الدول العربية قائلة إن ثقل المملكة الجيوسياسي ومكانتها الدينية التي تحظى بها وسط الشعوب العربية تجعلها مؤهلة لحل هذه التحديات.

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وتابع التقرير: أحدث الدول العربية المنضمة لسلسلة الأزمات، هي السودان الذي يعاني منذ نحو شهرين بسبب صراع دموي، لكن هناك تفاؤل سائد جدًا بمحادثات جدة، ويتوقع العديدون منها أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار واتفاق بين الطرفين بما يخدم مصالح السودان.

واستطرد: كما لا يمكن غض الطرف عن الاعتداءات المتبادلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في الآونة الأخيرة، وفي الوقت نفسه، تشهد العديد من الدول العربية تحديات عديدة في الوقت الذي تحاول فيه إعادة بناء دولها واستعادة مؤسساتها بعد سنوات أو عقود من الاضطرابات الأمنية.

ومن المنتظر حضور كامل لقمة الجامعة العربية حيث أعيد انضمام سوريا إلى المنظمة بعد تعليقها منذ 2011.

صحيفة إسبانية السعودية قادرة على حل التحديات العربية بقمة جدة
epa10637214 A handout photo made available by the Syrian President Office shows Deputy Governor of Saudi Arabia’s Makkah Region, Prince Badr bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud (C) welcoming Syrian President Bashar al-Assad (L) upon his arrival, on the eve of the Arab League Summit, at King Abdulaziz International Airport, in Jeddah, Saudi Arabia, 18 May 2023. EPA/SYRIAN PRESIDENT OFFICE HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

مرحلة جديدة

واختتم التقرير قائلًا: من المؤكد أن قمة جدة التي يتطلع إليها العرب ويأملون بشكل كبير في إيجاد حلول لبعض أكثر المشاكل والتحديات إلحاحًا، ستشكل مرحلة جديدة تعكس عزمهم على تطوير التعاون والتكامل الإقليمي والمشاريع المشتركة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي يحتاجها الجميع.

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