صحيفة إسبانية: السعودية قادرة على حل التحديات العربية بقمة جدة

تنعقد قمة جامعة الدول العربية في جدة، اليوم الجمعة، بالتوازي مع العديد من التحديات في العالم العربي ووسط ظروف حرجة تواجه العديد من الدول في المنطقة.

آمال كبيرة

وسلطت صحيفة Elcorreo الإسبانية، الضوء على آمال العرب الكبيرة وثقتهم في السعودية من أجل إيجاد حلول لبعض أكبر الأزمات والتحديات التي تمر بها العديد من الدول العربية قائلة إن ثقل المملكة الجيوسياسي ومكانتها الدينية التي تحظى بها وسط الشعوب العربية تجعلها مؤهلة لحل هذه التحديات.

وتابع التقرير: أحدث الدول العربية المنضمة لسلسلة الأزمات، هي السودان الذي يعاني منذ نحو شهرين بسبب صراع دموي، لكن هناك تفاؤل سائد جدًا بمحادثات جدة، ويتوقع العديدون منها أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار واتفاق بين الطرفين بما يخدم مصالح السودان.

واستطرد: كما لا يمكن غض الطرف عن الاعتداءات المتبادلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في الآونة الأخيرة، وفي الوقت نفسه، تشهد العديد من الدول العربية تحديات عديدة في الوقت الذي تحاول فيه إعادة بناء دولها واستعادة مؤسساتها بعد سنوات أو عقود من الاضطرابات الأمنية.

ومن المنتظر حضور كامل لقمة الجامعة العربية حيث أعيد انضمام سوريا إلى المنظمة بعد تعليقها منذ 2011.

مرحلة جديدة

واختتم التقرير قائلًا: من المؤكد أن قمة جدة التي يتطلع إليها العرب ويأملون بشكل كبير في إيجاد حلول لبعض أكثر المشاكل والتحديات إلحاحًا، ستشكل مرحلة جديدة تعكس عزمهم على تطوير التعاون والتكامل الإقليمي والمشاريع المشتركة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي يحتاجها الجميع.