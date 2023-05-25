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كيف يومكم في الأرض

صورتان وسؤال لـ علي القرني من الفضاء

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
صورتان وسؤال لـ علي القرني من الفضاء
المواطن - فريق التحرير

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نشر رائد الفضاء علي القرني صورتين من محطة الفضاء الدولية، اليوم الخميس.

سؤال القرني

وغرد علي القرني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة، تويتر، قائلًا: يوم في محطة الفضاء الدولية، كيف يومكم في الأرض؟

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ووصل ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح، لإجراء مهامهما البحثية.

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وقال رائد الفضاء علي القرني: “الحمد لله بتيسيره وفضله وصلنا إلى محطة الفضاء الدولية، شكرًا لحكامنا وقيادتهم وحكمتهم ونظرتهم في المستقبل وتطور البشرية”.

وأضاف: “شكرًا لاهتمامهم بتجربة الفضاء وشكرًا لأسرتي على الدعم اللامحدود.. تجربة الإقلاع هذه تجربة تاريخية نعيشها وستخلد في ذاكرتي إلى الأبد”، مشيدًا بطاقم الرحلة وكل ما حظي به من دعم وتمكين، وذلك من أجل إجراء تجارب علمية.

فيما قالت ريانة برناوي: “الحمد لله وبفضل الله وصلنا لهذه المرحلة.. نحن الآن نعيش حلم لم نكن نتخيل أنه يكون حقيقة بدعم من الحكومة والقيادة والأسر والجميع”.

وأكدت أن هذه الرحلة تمثل جميع العرب والسعوديين، مشيرة إلى أنها بعد هذه الرحلة سيكون لها طموحات أكثر باكتشاف أكبر للفضاء.

 

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