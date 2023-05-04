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إحدى عجائب الطبيعة الواقعة شمال موريتانيا

صور حديثة لـ عين الصحراء من قلب الفضاء

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٦ مساءً
صور حديثة لـ عين الصحراء من قلب الفضاء
المواطن - فريق التحرير

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رصدت مجموعة من الصور التي التقطت من الفضاء “عين الصحراء” أو قلب الريشات الواقع في شمال موريتانيا.

من جانبه، قال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عبر حسابه على بموقع “تويتر”: “التقطت هذه الصورة لـ عين الصحراء أو قلب الريشات في موريتانيا، وهو معلم جيولوجي يشهد على عجائب الطبيعة وأسرار كوكبنا”.

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وأضاف النيادي: “ما أجمل طبيعتنا في العالم العربي.. وما أروع غناها وتنوعها”.

عين الصحراء

وتعد عين الصحراء أو قلب الريشات من أبرز المعالم الجيولوجية في موريتانيا، حيث تقع في شمال البلاد، كما تقول الروايات أن عالم الطبيعة الفرنسي تيودور مونو هو مكتشف قلب الريشات وقد اعتبره بركانًا نائمًا منذ ملايين السنين..

ثم جاء الجيولوجي الفرنسي آندري كايي سنة 1946، ليقدم الأطروحة القائلة بأن أصل الظاهرة جاء نتيجة سقوط نيزك اصطدم بالأرض.

وبعد قرابة قرن على اكتشافه لا يزال “قلب الريشات” يثير نفس القدر من الغموض علميًا، ولا يزال سكان المنطقة يعتقدون أن للنباتات الفريدة التي لا توجد خارج محيطه فعالية دوائية وأثر مجرب على التنمية الحيوانية، كما لا تزال صوره الملتقطة من الفضاء تثير العجب والإعجاب حتى من رواد الفضاء.

 

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